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1 июля 201816:28

"Гарри Поттера" с ошибками продали за 56 тысяч фунтов

Редкое первое издание о Гарри Поттере и философском камне ушло с молотка за 56 тысяч фунтов стерлингов (более 4,6 миллиона рублей). Ценность издания состоит в орфографических ошибках, сообщает британское издание Daily Mail.

Книга, с которой началась серия о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, была куплена в 1997 году 11-летней школьницей на железнодорожной станции Харрогейт — в курортном городке Северного Йоркшира.

Это был первый тираж книги "Гарри Поттер и философский камень", выпущенный в объеме всего 500 экземпляров. В книге были допущены орфографические ошибки, исправленные в последующих изданиях. Также на обложке имя автора — Джоан Роулинг вместо более известного в последующем Дж. К. Роулинг.

Экземпляры с ошибками были изъяты из продажи, поэтому являются библиографической редкостью. В январе 2018 года сообщалось о похищении из магазина редкого экземпляра книги "Гарри Поттер и философский камень" из этого тиража. Тогда стоимость книги оценили в 40 тысяч фунтов стерлингов.

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