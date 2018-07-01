США не смотрят на КНДР сквозь розовые очки

Американская администрация не строит иллюзий по поводу КНДР, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, о деяниях северокорейцев хорошо известно, никто не смотрит на них через розовые очки.

При этом политик уточнил, что большую часть ядерной программы КНДР можно ликвидировать в течение года, передает РИА Новости.

Болтон добавил, что Вашингтон проводит переговоры с Пхеньяном, осознавая, что КНДР не выполняла свои обещания в прошлом.

Кроме того, Болтон сообщил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал его "не таким уж плохим", когда они сфотографировались вместе в Сингапуре.

Болтон известен жестким отношением к КНДР. Он сопровождал президента США Дональда Трампа на саммите с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын назвал документ "новым стартом".

Как заявил журналистам госсекретарь Майкл Помпео, Вашингтон надеется на то, что процесс денуклеаризации будет в целом завершен в течение ближайших двух или двух с половиной лет, то есть к концу президентского срока американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.