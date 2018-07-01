"Выхода не было": откровения захватчика московского магазина

Мужчина, который захватил в воскресенье, 1 июля, продавщицу в московском магазине "Дикси", сообщил на допросе, что его зовут Александр Анатольевич Хуторянин. Видео допроса опубликовано на официальном канале Следственного комитета в YouTube.

На просьбу объяснить причины своего поступка, мужчина рассказал, что в магазине попытался скрыться от преследователей: неких "активистов", которые били его в лесу. По его словам, в том же лесу он оставил сумку и свои документы. "Решил, раз не отдают, пусть с ними ФСБ разбирается", — сказал Хуторянин.

На вопрос следователя, понимает ли он, что совершил, мужчина ответил, что у него не было другого выхода, и предположил, что если бы он не спрятался в "Дикси", его бы убили.

Кроме того, Хуторянин признался, что у него есть алкогольная зависимость, и он таким странным образом попытался от нее избавиться. "Тягу снимал с алкоголя адреналином", — сказал задержанный. Он пояснил, что ему нужно устраиваться на работу, поэтому необходимо было отказаться от водки.