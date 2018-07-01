Худобин собирается сменить "Бостон" на "Даллас"

Российский голкипер "Бостон Брюинз" Антон Худобин в нынешнее межсезонье может сменить клубную прописку. Россиянин в ближайшее время подпишет контракт с "Даллас Старз". Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на инсайдера TSN Даррена Дрегера.

Худобин не смог прийти к соглашению с "Бостоном" о подписании нового договора на улучшенных финансовых условиях. По прежнему контракту российский вратарь зарабатывал 2,5 миллиона долларов.

В сезоне 2017/18 Худобин провел за "Брюинз" 32 поединка, пропуская в среднем 2,56 шайбы за игру. При этом он имеет 91,3 процента отраженных бросков по своим воротам.