Бреющий полет "Мрии" сняли на видео

Очевидец снял заход на посадку самолета Ан-225 "Мрия". Единственный в мире сверхтяжелый грузовой самолет прошел над оператором на бреющем полете рядом с ЛЭП. Видео опубликовано пользователем YouTube из Боливии.

Взлетная масса "Мрии" — более 640 тонн. Воздушное судно эксплуатирует украинская компания Antonov Airlines.