Выборы в Израиле: стороны борются за голоса русскоязычных репатриантов

Израильские политические партии высоко ценят электоральный потенциал русскоязычных репатриантов. Особенно ярко это проявляется в период избирательных кампаний. К примеру, в эти дни в Израиле началась подготовка к выборам в органы местного самоуправления.

Как рассказал в интервью РИА Новости член проправительственной партии "Ликуд" Михаил Райф, работу с "русскими" избирателя израильские политики строят на опыте партии "Исраэль ба-Алия", которую создал известный в 1990-х годах Натан Шаранский. Партия не смогла выполнить обещания по защите русской общины и просуществовала недолго, но в правительстве и парламенте Израиля появились русские фамилии.

На современном этапе политические партии стараются стать общенациональными, но, как пояснил Райф, в партии "Наш дом — Израиль" не скрывают, что ориентированы на русскоязычных граждан.

По словам Райфа, лидер НДИ Авигдор Либерман, состоявший ранее в "Ликуде" и получивший там необходимый опыт, добился того, что на выборах всех уровней партия получает свыше 70 процентов "русских" голосов".

Впрочем, считает политик, "Наш дом — Израиль" напрасно обещает репатриантам скорое получение социального жилья и повышение пенсий. Такие обязательства могут стать невыполнимыми.

Как пояснил Райф, по всему Израилю можно собрать более 800 тысяч "русских" голосов. Такая сила при консолидации способна дать в Кнессете не менее 20 мест. Поэтому борьба за голоса избирателей идет нешуточная, сказал Райф в завершение.