Умер нобелевский лауреат по медицине Арвид Карлссон

Арвид Карлссон умер в Швеции. Лауреату Нобелевской премии по медицине было 95 лет.

Благодаря открытиям Карлссона значительно улучшилось качество жизни пациентов с неврологическими и психическими заболеваниями, передает РИА Новости.

Карлссон получил "нобелевку" за открытие функций нейромедиатора дофамина. Успех разделили с ним американцы Пауль Грингард и Эрик Кандел.