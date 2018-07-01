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Нелегалы в Европе 46 минут назад

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1 июля 201818:10

Зеехофер и Меркель по-разному оценили решение по мигрантам

Global Look Press

Министр внутренних ФРГ Хорст Зеехофер не оценил усилий лидеров Евросоюза по решению проблемы незаконных мигрантов. На заседании правления Христианско-социального союза Зеехофер назвал решения саммита недостаточными. По мнению министра, более тщательный контроль на границе намного более эффективен, нежели расплывчатые решения глав ЕС, пишет ТАСС.

Предложение канцлера Ангелы Меркель о "сборочных центрах" для беженцев в Германии также не понравилось Зеехоферу.

В свою очередь, Меркель в интервью телеканалу ZDF оценила итоги саммита как хорошие, и она ими довольна. Говоря о конфликте внутри правящей коалиции в Германии, канцлер заявила, что цели у Христианско-демократического союза и ХСС общие, а спор идет "только о пути". "Мы задаемся вопросом, что можно сделать, чтобы положить конец действиям нелегальных перевозчиков", — отметила канцлер.

Меркель не ответила вопрос, закончен ли кризис в отношениях с Зеехофером и отправит ли она его в отставку. Накануне Меркель два часа беседовала с Зеехофером тет-а-тет.

Время, выделенное ХСС Ангеле Меркель для решения проблемы беженцев, истекло в воскресенье.

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