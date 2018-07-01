Формула-1. Гран-при Австрии выиграл Макс Ферстаппен

На австрийском автодроме "Ред Булл Ринг" близ Шпильберга завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австрии. После схода двух пилотов команды Mercedes Хэмилтона и Валттери Боттаса гонку выиграл Макс Ферстаппен из Red Bull.

Боттас, который выиграл квалификацию, сошел первым, далее настала очередь Хэмилтона и напарника Ферстаппена по "конюшне" Даниэля Риккардо. Кроме них гонку не смогли завершить Брэндон Хартли (Toro Rosso) и Нико Хюлькенберг (Renault).

При этом второй номер Red Bull сумел опередить двух гонщиков команды Ferrari – экс-чемпионов мира Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля, которые заняли, соответственно, 2-е и 3-е места. В шестерку лучших вошли Ромен Грожан, Кевин Магнуссен (оба — Haas) и Серхио Перес (Force-India).

Российский пилот команды Williams Сергей Сироткин пришел на финиш на 14-м месте, проиграв одну строчку итогового протокола своему напарнику канадцу Лэнсу Строллу.