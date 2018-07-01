Цель кабмина: пенсия не менее 40% от среднего заработка

Автор: Дмитрий Киселёв

Вновь активно обсуждались предлагаемые правительством изменения в пенсиях. Правительство России активно работает и по совершенствованию своей инициативы, и по ее разъяснению. Ведь как раз сейчас в ходе обсуждения есть возможность учесть квалифицированные мнения, которые помогут найти в обществе и экономике России новую гармонию.

Так, премьер Медведев провел совещание со своими ключевыми членами кабинета, что по пенсиям, и с лидерами ведущих объединений работодателей. Искали решения по самым болевым точкам. Одна из главных — в том, что людей в зрелом возрасте на работу не очень-то и берут. Если так, то для них нужна особая система поддержки — от программ переобучения до заботы о здоровье.

"Во-первых, надо серьезно перестроить работу с кадрами старшего возраста, подумать, что дополнительно можно сделать для таких специалистов. У многих людей сейчас не самый простой момент, в определенной степени приходится корректировать свои жизненные планы. Надо людей в этой ситуации поддержать, чтобы они чувствовали себя востребованными и могли передать свои профессиональные навыки молодежи в самых разных качествах, в том числе и в виде наставничества. Конечно, профессиональная активность удлиняет жизнь, но важно, чтобы человек, который в старшем возрасте продолжает трудиться, был здоров, чтобы у него было достаточно сил. Поэтому надо обязательно уделять внимание диспансеризации, профилактическим осмотрам и стимулировать занятия физкультурой, активную социальную жизнь", — заявил Дмитрий Медведев.

Отсюда и разные идеи. Одна из них — повысить тарифы ОМС — с тем, чтобы туда вошла и высокотехнологичная медицинская помощь, а не как сейчас, по квотам. Глава РСПП Александр Шохин предлагает еще и повысить пособия по безработице. Но лишь как часть комплексного проекта по активному управлению рынком труда. В любом случае, все эти прелести, как и ежегодное повышение месячной пенсии на одну тысячу рублей, станут возможными, лишь если число работающих в России станет больше.

"На самом деле нет другого способа улучшать положение людей, в том числе пенсионеров, кроме как обеспечивать их достойными рабочими местами, повышать заработную плату, которая является в том числе основой для начисления пенсий. Безусловно, все меры, направленные на ускорение экономического роста, одновременно являются и способом сокращения потенциальной напряженности на рынке труда, и способом увеличения пенсий. Мы, прежде всего, должны думать о том, как поднять деловую инвестиционную активность. Бизнес в этом заинтересован", — уверен Шохин.

Хотя есть и фактор, который мы как-то еще в обществе не очень-то осознали. Так называемый "третий возраст" отодвинулся. И пришли к парадоксу. Вроде каждый в отдельности — женщина в 55, а мужчина в 60 — еще не старики, а все вместе они старые что ли? Ну, ведь нет же.

"Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то совершенно очевидно, что женщина в 55 лет в менталитете народном считается уже сейчас женщиной молодой или, так скажем, средних лет, но ближе к молодому возрасту. И мужчина 60-летний, он не представляется списанным с точки зрения своей активной деятельности", — отметила Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ.

Автор: Татьяна Ремезова

Через 4 месяца у Эльзы Болотниковой – юбилей — 80 лет. С 8 утра — волонтерская смена на Казанском вокзале. По специальности она — теплоэнергетик. За плечами — НИИ радиоэлектронной промышленности. После ухода не пенсию в 70 — ревизионная комиссия окружного Совета ветеранов. Волонтерить начала с Олимпиады-80. Сегодня помогает гостям чемпионата не потеряться в мегаполисе.

Курсы английского в МГИМО, программа "Активное долголетие". А еще 4 внуков и правнучка. Весь день — на ногах. Даже уставать некогда. "Мне хочется приносить пользу людям, я чувствую себя значимой. Эта трудовая деятельность дает людям силы, ты забываешь о своих болезнях. Это таблетка от старости", — говорит Эльза Болотникова.

В фан-зоне на Воробьевых горах встречаем еще одного "серебряного" волонтера. Людмиле Замориной — 71. Помогать болельщикам она приходит прямиком с работы. "Когда волонтеришь, отключаешься от рабочих моментов; когда находишься на работе, тогда не думаешь о волонтерстве. Но когда заканчивается рабочий день, смело идешь на тот пост, куда тебя поставили", — сказала Заморина.

Рабочий день — с 9 до 5. После вынужденного ухода с работы из-за болезни нашла в себе силы восстановиться и вернулась в строй. Самая дорогая сердцу медаль – "За трудовую доблесть".

"Я отдаю всю себя, хочу знать все, все тонкости, делать правильно, чтобы не было замечаний в работе. Если я делаю что-то правильно, я знаю, что ответственность лежит на мне лично", — признается Людмила Заморина.

По статистике, из тех, кто достиг пенсионного возраста (сейчас в России он самый низкий среди развитых стран), больше половины продолжают работать. Чем больше трудоспособное население, тем больше взносов в Пенсионный фонд. В этом — главная цель предлагаемых изменений: обеспечить рост пенсий выше инфляции.

"Мы говорим о необходимости достижения уровня пенсии за период до 2024 года, выхода на уровень порядка 20 тысяч рублей пенсии. Сегодня это чуть больше 14 тысяч, то есть за шестилетний период примерно около тысячи рублей", — отметил министр финансов Антон Силуанов.

Возраст предлагается поднять на 5 лет для мужчин и на 8 для женщин. Но делать это плавно. Переходный период для мужчин составит 10 лет, а для женщин — 16. Изменения вступят в силу в 2028-м и 2034 годах соответственно.

За счет принятых мер уже в 2019 году средняя пенсия вырастет на 1000 рублей. И так каждый год. За 6 лет — с 2019-го до 2024-й — пенсию в среднем по стране удастся повысить до 20 тысяч.

Повышение пенсионного возраста — еще и гарантия сохранения рабочего места.

"Многие сейчас уже волнуются, что будет сложно сохранить работу, найти новую. Нам очень важно не потерять ни одного профессионала, приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу. Еще раз хочу подчеркнуть, возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнение людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена", — заявил премьер Дмитрий Медведев.

Зубной техник Лариса Бычкова в профессии более 30 лет. Еще не доработав до пенсии, стала замечать: начальник "расчищает" место для молодого родственника. Вдруг появилась докладная от одной их коллег. Чтобы не доводить до суда, важно обратиться в Роструд до того, как вас уволили.

"Создается тяжелая, невыносимая обстановка, — сказал Сергей Черняев, государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости РФ, — либо начинаются необоснованные претензии к качеству его работы, либо просто в ультимативной форме ему предлагают либо расторгнуть трудовые отношения, либо уйти на другую должность. Незамедлительно нужно обращаться в Государственную инспекцию труда".

Нефролог Светлана Сашурина несколько лет назад попала под сокращение. Переживала так, что тут же слегла — с переломом и тяжелым бронхитом. Но не отчаялась. Продолжала посещать конференции и общаться с коллегами. Через полгода нашла новое место работы. Для нее в 66 — самый расцвет в профессии.

"У меня накопилось много знаний. Мне жалко медицину бросать, я еще могу работать", — сказала Сашурина.

"Никто не будет ущемлять интересы сотрудников, которые отдали жизнь профессии и на сегодняшний момент востребованы", — заверил Дмитрий Семенов, директор Московского областного НИ клинического института имени М.Ф. Владимирского.

Для медиков, педагогов и творческих работников при выходе на пенсию важен не возраст, а стаж.

"В новом законодательстве не меняется требование к тому периоду, который надо отработать. Педагогом отработать 25 лет, медику на селе — 25, если в городах, поселках городского типа — 30, соответственно творческие работники — от 15 до 30. Не меняется требование к выслуге лет, меняется лишь право пользования этой пенсией. То есть отлагается право выхода на пенсию относительно даты, когда у человека выработался стаж", — пояснил Андрей Пудов, статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ.

Если требуемый стаж выработан в 2019 году, пенсия назначается через год — в 2020-м. Если стаж выработан в 2020-м, воспользоваться пенсией можно будет через 2 года — в 2022-м. К 2026-му право пользование пенсией сдвинется на 8 лет — до 2034-го. Врачи, учителя, люди искусства и сами стремятся работать как можно дольше. Чем больше стаж, тем выше пенсия.

Тем, кто не сможет найти работу, государство предложит освоить новую специальность. На рынке — дефицит конкретных рабочих кадров.

В одной из аудиторий готовят монтажников лифтов, а в соседней — операторов котельной. Объекты повышенной опасности сегодня требуют высококлассных специалистов. Для того чтобы пройти обучение бесплатно, нужно обратиться в Службу занятости. Там помогут с профориентацией и предложат вакансии. Вопреки стереотипу часто работодатель ищет зрелые кадры. И дело не только в опыте.

"Молодые люди слишком амбициозны, у них завышенные зарплатные ожидания, у них нет какого-то стремления к стабильности. То есть если какое-то рабочее место показалось им более привлекательным, то они, не задумываясь, покинут старое. А люди старшего поколения очень ценят стабильность, и для них их зарплатные ожидания уже более реалистичны", — рассказала Оксана Новикова, заместитель начальника учебно-методического отдела учебного центра.

Партия пенсионеров проводит по стране общественные обсуждения. Собирает предложения, с которыми будет выходить в правительство и Госдуму.

"Человек должен иметь возможность уйти досрочно на пенсию. При этом он должен по прозрачной пенсионной системе ясно просчитать, какую пенсию он заработал, чтобы это решение было взвешенным", — считает Валентина Злобина, председатель правления регионального отделения партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Марий Эл.

"Прежде чем к этому вопросу подходить, необходимо создать нам рабочие места. Людям, которым больше 50 лет, да даже в 45, очень трудно найти работу", — отметил Сергей Гонюхов, председатель правления регионального отделения партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Красноярском крае.

Во Владивостоке предложили свой вариант, как еще пополнить Пенсионный фонд. Большое количество населения работают по серым схемам, у работодателей, которые не делают отчисления в Пенсионный фонд. И если ревизию провести, тогда можно навести порядок.

Яркое обсуждение темы пенсий и в студии программы "Прямой эфир".

Пенсия не менее 40% среднего заработка: такую цель ставит правительство. Уже в этом месяце изменения в пенсионном законодательстве начнет рассматривать Госдума.