Голодец: спорт призван изменить культуру бытия
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, побывавшая на игре Россия — Испания, считает, что спорт меняет культуру бытия.
В начале матча между командами России и Испании за выход в ¼ финала Чемпионата мира по футболу Ольга Голодец ответила на вопросы радиостанции "Маяк".
— Сегодня — большой праздник, люди пришли на стадион целыми семьями. Как сохранить "дух чемпионата" после его окончания?
— Да, сегодня большой праздник! Мы видим, что еще до начала матча "Лужники" были полны болельщиками и мы видим, какой праздник пришел в город, в нашу страну. Мы с нетерпением ждем игры! Мы должны сохранить дух, которых заложен чемпионатом мира. Люди пришли на стадион с семьями, с детьми. Я тоже пришла сегодня с внуком, и мне кажется, что эта общая радость должна укорениться. Фактически мы говорим сегодня о новой культуре: культуре спорта, о новой культуре футбола. Благодаря тому, что в нашей стране появились столько новых стадионов, замечательная инфраструктура, мне кажется, сможем сделать этот шаг. Мы надеемся, что больше ребят придет заниматься спортом, мы надеемся, что на стадионах появятся семьи. Я думаю, это будет замечательный досуг.
Голодец отметила, что разбирается не только в футбольной терминологии, но и тонкостях игры. Дядя вице-премьера — известный футболист и бывший тренер московского "Динамо" Адамас Соломонович Голодец.
— Я родилась в спортивной семье, где витала футбольная аура, легко могу отличить офсайд от аута. Очень спортивный образ жизни задавала всей семье моя бабушка. В свое время она подарила мне и теннисную ракетку, и постоянно следила за тем, чтобы мы с утра делали зарядку, ходили в спортивные секции. Я сама в детстве занималась плаванием. Для нас спорт – это часть жизни. Очень важно, чтобы для каждой семьи спорт и физкультура также были частью жизни. Мне кажется, что любой спорт — и большой спорт — призывает именно к тому, чтобы изменить культуру бытия.
— Россия — не самая футбольная страна…
— Наша сборная уже подарила нам две блестящие победы, две интересных игры. Действительно, чемпионат очень интересный. Мы увидели интереснейший футбол от команд разных стран. Я восхищаюсь игрой команд Бельгии, Хорватии! Они показывают настолько интересную игру, что действительно не оторваться! Мы все будем очень болеть за Россию. Будем желать ей всего самого доброго, мы все "держим пальцы".
— Кто ваш кумир в футболе?
— Наверное, это Яшин. Мало кто может с ним сравниться в советском футболе, это действительно мировой уровень.
— Как будут дальше эксплуатироваться стадионы, построенные к Чемпионату?
— У нас уже есть полная концепция использования "наследия чемпионата". Сразу, как только он закончится, мы в правительстве ее заслушаем, предложим всему обществу. Пустовать они не будут. Каждый стадион станет центром и спортивной жизни, и культурной составляющей. Это действительно качественное изменение жизни в нашей стране.
— А женский футбол? Интерес к нему тоже вырос.
— Девчонкам мы поможем. В преддверии Чемпионата мира проходили отборочные турниры по женскому футболу. Я была на такой игре, когда наши играли с англичанами. Наши девчонки очень азартны, подающие надежды. Мы на них надеемся.
— Вырастет ли популярность футбола у детей?
— Сейчас в секциях футбола занимаются 2,9 миллиона человек. Это немаленькая цифра. Показывают результаты и прошедшие олимпиады, — после таких событий в секции приходят миллионы. Мы должны быть к этому готовы, и открыть двери с сентября для мальчишек и девчонок, которые заболеют футболом и спортом вообще.
— Ждут ли в России другие спортивные события такого масштаба?
— Сейчас ждем Чемпионат Европы 2020 года в Питере, и дальше будем рассматривать все возможности, которые будут открываться перед нашей страной.
— В чем козырь нашей команды?
— Я очень суеверна, буду болеть и очень надеюсь на то, что тот командный дух, который сегодня есть в команде, позволит им показать хорошую командную игру и проявить лучшие качества всех игроков. Но футбол есть футбол, и здесь нужны везение и удача. Давайте все вместе пожелаем нашим ребятам везения и удачи!
— Как правильно болеть?
— Болельщики многих стран показывают, насколько они преданы своим командам. То, что сегодня творится на этом стадионе, и то, как наши болельщики относятся к нашим командам, это достойно огромного уважения. Я хотела поблагодарить наших болельщиков и призвать их болеть за Россию!
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