Трамп выступил с заявлением по ЕС, Ирану и КНДР

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести санкции в отношении европейских компаний, если они будут вести дела с Ираном, тем самым нарушая американские санкции против Исламской республики.

"Да, конечно, мы делам это. Совершенно точно", — ответил Трамп на соответствующий вопрос ведущего телеканала Fox News. Интервью вышло в эфир в воскресенье, 1 июля.

Он высказал общее недовольство поведением Евросоюза, заявив, что в торговле ЕС проявляет себя не лучше, чем Китай. "Европейский союз, возможно, такой же плохой, как Китай, только меньше", — заявил Трамп. Он напомнил, что США не могут поставлять в страны ЕС автомобили или сельскохозяйственную продукцию.

Американский президент напомнил, что торговый профицит ЕС с США превышает 150 миллиардов долларов в год. Вместе с тем Трамп признался Евросоюзу в любви.

Что касается КНДР, американский лидер высказал мнение, что эта страна серьезно настроена на денуклеаризацию. "Я думаю, что они очень серьезно настроены на этот счет", — приводит слова Трампа РИА Новости.

Кроме того, президент вновь заявил, что США не пошли ни на какие уступки на саммите в Сингапуре 12 июня. При этом, по определению Трампа, у них с северокорейским лидером Ким Чен Ыном "особая химия".

Ранее в том же интервью Трамп заявил, что ОПЕК должна повысить производство на 2 миллиона баррелей в день.