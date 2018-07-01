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Футбол-2018 4 минуты назад

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1 июля 201818:32

Российские легионеры НХЛ посетили матч сборной против Испании

фото: instagram.com/Илья Ковальчук

На московском стадионе "Лужники" проходит матч 1/8 финала чемпионат мира по футболу, в котором встречаются Россия и Испания. Подопечных Станислава Черчесова приехали поддержать российские хоккеисты из Национальной хоккейной лиги.

На трибунах стадиона присутствуют действующий обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин из "Вашингтон Кэпиталз", Александр Радулов из "Даллас Старз", Евгений Малкин из "Питтсбург Пингвинз" и новичок "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук.

 

Только победа!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) 1 Июл 2018 в 7:52 PDT

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