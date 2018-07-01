Убитого мэра Нефтеюганска просят сделать Героем России

Автор: Дмитрий Киселёв

25 новых месторождений до 2030 года планирует ввести в эксплуатация компания "Сургутнефтегаз". Об этом сообщил гендиректор компании Владимир Богданов. Сейчас нефте- и газодобыча — устойчивый сектор нашей экономики, важный источник пополнения госбюджета. Хотя еще относительно недавно — в самом конце ХХ века — отрасль была крайне криминализирована.

Яркий пример — убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, случившееся 20 лет назад. Тогда у главы города возник конфликт с дочерним предприятием компании "ЮКОС" "Юганскнефтегаз", которую он обвинил в неуплате налогов в местный бюджет. Петухова убили. Заказчик и исполнители были найдены и осуждены на большие сроки заключения.

Вообще убийство мэра Петухова — своего рода символ эпохи, которую пережила наша страна на исходе 90-х. Таких, как Петухов, были многие тысячи: губернаторы, главы городов и поселков, чиновники, бизнесмены, политики, журналисты... Особенно это касалось промышленных регионов. Сейчас в это трудно поверить, но борьба криминальных группировок за контроль над бывшей советской госсобственностью шла не на жизнь, а на смерть. Убийства тех, кто мешал получать желаемое, стали нормой.

Автор: Виталий Кармазин

В Оренбургской колонии Соль-Илецка "Черный дельфин" уже 12 лет в одиночной камере сидит Алексей Пичугин, бывший майор контрразведки. В 1994 году он устроился на работу к Михаилу Ходорковскому. А в 2007-м Пичугин получил пожизненный срок за многочисленные убийства и покушения.

Самой громкой стала расправа над мэром Нефтеюганска Владимиром Петуховым. В градоначальника стреляли на улице. Убийцы выпустили очередь из пистолета-пулемета "Борз". Сначала целились в ноги. Потом добивали. Следователи насчитали 18 гильз.

Петухова сопровождал охранник Вячеслав Кокошкин. Он был тяжело ранен и уже 20 лет живет с пулей в бедре.

По одной из первых версий, Петухова убили из-за передела влияния в сфере уличной торговли. Дело в том, что в Нефтеюганске долгие годы существовал всего лишь один – старый — рынок, а Петухов считал, что городу нужны современные торговые ряды – крытые, с охраной. И он открыл рыночную площадь, что не понравилось участникам местной ОПГ. Однако эта версия оказалась ложной: после того как задержали настоящих исполнителей убийства, стало ясно, кто "заказал" мэра Нефтеюганска.

В Петухова стреляли бандиты Евгений Решетников и Геннадий Цигельник. Их задержали в 2005-м. Этих киллеров для начальника отдела безопасности "ЮКОСА" Алексея Пичугина подыскал его друг Сергей Горин. Пичугин был крестным сына Горина. Но позже приказал убить своего кума, инсценировав семейную ссору на почве ревности.

"Три выстрела жене и выстрел себе в голову. То есть любящий муж что-то узнал. Никаких проблем. 50 тысяч долларов. Пичугин мне назвал конкретную сумму. Хорошие деньги", — рассказал осужденный Игорь Коровников.

Как позже выяснили следователи, бывший майор контрразведки Пичугин имел выход на несколько бригад убийц. И когда одни стрелки исполняли основной заказ, другие были готовы убрать исполнителей. Нередко лишних свидетелей устраняла тамбовская группа. По словам ее лидера Игоря Коровникова, Пичугин просил его "зачистить" следы в деле об убийстве мэра Петухова.

"Я думаю, что это инициатива не Пичугина, а руководства "ЮКОСА", которое пыталось устранять тех людей, которые могли бы рассказать рано или поздно правду об этой компании, как зарабатывались деньги на самом деле", — считает Коровников.

Владимир Петухов стал мэром в те годы, когда компания "ЮКОС" перешла под контроль Михаила Ходорковского и Леонида Невзлина. Новые владельцы холдинга с первых дней не скрывали, что город Нефтеюганск с его социальными объектами и бюджетниками никому не нужен.

"Несколько лет же был обман народа, грабили его, не было зарплат, заставляли писать заявления и отказываться от зарплаты", — вспоминает бывший водитель "ЮКОСа" Анатолий Куликов.

У обнищавших работников новые владельцы по дешевке скупили акции "ЮКОСа". При этом компания отказывалась платить налоги.

Когда "ЮКОС" накопил триллион рублей долгов перед городом, Владимир Петухов в прямом телеэфире объявил голодовку в знак протеста. Это был непростительный жест.

К тому моменту за Петуховым следили около 10 дней. Убийцы вычислили маршруты его передвижения. Сначала хотели забросить гранату в окно кабинета, затем решили стрелять у здания администрации. Но в итоге 26 июня открыли огонь на пешеходной дороге.

Еще несколько дней после убийства киллеры ходили на городские митинги и слушали, как горожане требовали беспристрастного расследования.

За убийство Петухова стрелки получили по 10 тысяч долларов. И еще по 4 сверху. Бандитам объяснили, что это — премия в честь дня рождения заказчика убийства, — в тот день 35-летие праздновал Михаил Ходорковский.

После задержания стрелков и Пичугина совладельцы "ЮКОСа" Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин открестились от своего сотрудника.

"Они первое время строили свою версию, что Пичугина вообще не знают. А очевидцы на суде рассказали, что видели, как Пичугин подходил то к Невзлину, что что-то докладывал Ходорковскому во время дня рождения", — сказала вдова Петухова Фарида Исламова.

За многочисленные убийства и покушения Пичугина сначала приговорили к 20 годам колонии, а потом и к пожизненному заключению. Невзлин сбежал в Израиль. Он тоже получил пожизненное как заказчик убийств. Три года назад дело возбудили и против самого Михаила Ходорковского. Его ждут в России. На допросе в Следственном комитете. Но Ходорковский вряд ли приедет. 26 июня он праздновал юбилей.

А в Нефтеюганске в этот день вспоминали Владимира Петухова, который до своего юбилея так и не дожил. "Ценой своей жизни Владимир Аркадьевич отстоял этот город. Он не только городу помог — он помог и России. Вернули нефтяной комплекс, это все-таки город нефтяников", — говорят местные жители.

Его память увековечена в камне. Есть улица имени Владимира Петухова. Нефтеюганцы просят об одном: присвоить народному мэру звание Героя России посмертно.