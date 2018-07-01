Сирийская армия освободила в Дераа 70 населенных пунктов

Сирийская армия освободила 70 городов и селений на востоке и юго-востоке провинции Дераа и находится сейчас в 2 километрах от границы с Иорданией.

Сирийская армия подошла вплотную к границам с Иорданией и освободила 70 городов и селений на востоке и юго-востоке провинции Дераа. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

Большая часть этих населенных пунктов присоединилась к соглашению о примирении с правительством. Это позволит бывшим боевикам вернуться к мирной жизни.

Правительственные силы в воскресенье нанесли удары по позициям террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) в районах Джумрук-эль-Кадима и Эн-Нуэйма в окрестностях административного центра Дераа (порядка 110 километров от Дамаска). Позднее правительственные войска расширили операцию в юго-западной части провинции.

Также сообщается о том, что в воскресенье члены оппозиционных формирований в городе Босра-эш-Шам на юге Сирии объявили о том, что слагают оружие.

На сторону властей перешли города Даиль и Ибтаа, идут переговоры о сдаче боевиков в Тофасе и Мзейрибе.

Неясной остается ситуация вокруг города Босра-эш-Шам, где находится включенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО амфитеатр времен Древнего Рима. Боевики отказываются передать город под контроль сирийской армии.