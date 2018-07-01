Трамп анонсировал вторую фазу налоговой реформы

Американский лидер Дональд Трамп пообещал провести вторую фазу налоговой реформы до октября.

Рассматривается снижение налогов на прибыль корпораций, Трамп подчеркнул, что расценивает это как помощь среднему классу.

Трамп в 2017 году добился от конгресса снижения этого налога с 35% до 21%.

Тогда же были снижены налоги для некоторых категорий физических лиц, передает РИА Новости.