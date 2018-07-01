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1 июля 201821:15 Денис Давыдов

Президент вручил 36 госнаград

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

27 июня в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Президент страны лично вручил ордена, медали и почетные знаки отличий более чем 30 россиянам. Среди награжденных — как известные всей стране актеры, музыканты, спортсмены, так и те, чьи имена звучат реже: ученые, врачи, руководители агрокомплексов. Но всех кавалеров наград объединяют выдающиеся достижения в профессии, талант и преданное служение России.

Екатерининский зал Кремля. Целая россыпь наград готова к вручению. Здесь и орден Мужества, и орден Почета, орден Дружбы. Всего — 36 наград. Каждая — исключительно из благородных металлов.

Благородство души отличает каждого, кто приглашен на церемонию. Для многих из них эти госнаграды — первые в жизни. Очень приятны и неожиданны, ведь работали не ради признаний, а просто в удовольствие.

"Здесь присутствуют представители самых разных отраслей и профессий. И судьба каждого из вас — это доказательство того, что человек, нашедший свое призвание в жизни, способен покорять самые трудные, самые высокие вершины, что нет ничего невозможного, когда путь к цели озаряется любовью к Отечеству", — отметил Владимир Путин.

Отечественные, мощные, непобедимые "КамАЗы". Им и прославленному гонщику Владимиру Чагину в Дакаре не было равных. Через пустыни по бездорожью он гнал грузовики к финишу. Семикратный победитель ралли. Сейчас Чагин — руководитель легендарной команды "КамАЗ-мастер".

Любимый многими поколениями актер Владимир Этуш стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Мастер, который и на вторых ролях, покорял сердца зрителей.

Среди награжденных — президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и политик, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Орден Дружбы президент вручил актеру Сергею Безрукову.

"Я — человек мирной профессии, занимаюсь театром и кино. Но отвечу коротко, по-военному, а – главное — со смыслом: служу России", — сказал Сергей Безруков, народный артист России, художественный руководитель Московского губернского драматического театра.

Президент жмет руку председателю колхоза — именно такая должность у Виктора Горобцова. Колхоз имени Ленина — островок социализма в Калужской области. Коллективная форма хозяйства здесь держится с 1950 года. Больше полувека он — в передовиках региона по производству пшеницы, мяса, молока. Кстати, председатель Горобцов — бессменный, избран пожизненно.

Летчик-испытатель — профессия отважных. Орденом Мужества награжден Дмитрий Комаров. Вот он за штурвалом новейшего российского самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А. Полет штатный, но сколько аварийных ситуаций было в карьере, когда машины только становились на крыло.

Иосиф Кобзон — народный артист, Герой труда. Теперь он отмечен и за свою общественную деятельность. Получает от президента знак "За благодеяния", ведь дарит людям не только свой талант, но еще и заботу.

"Есть такая фраза: "Спешите делать добро". Просто нужно постоянно пытаться быть полезным в обществе", — уверен Иосиф Кобзон, народный артист СССР, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по культуре.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждены космонавт Анатолий Иванишин. Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев получил орден Александра Невского. Отмечена и та, труд которой абсолютно земной и мало заметен. Заслуженным работником пищевой промышленности стала пекарь Надежда Юзеева.

А вот так впервые в истории вручался орден "За наставничество". Николай Варухин в Новгородской области учит мальчишек морскому делу. Бывший капитан сейчас — наставник. И ничего, что их клуб стоит на небольшой реке, — моря, к слову, северные дети уже покоряли. Теперь хотят держать курс на Юг.

Федор Конюхов награжден орденом Почета. На церемонию путешественник пришел в рясе — несколько лет назад он принял сан. Вера странствиям — в помощь, Конюхов готовит очередную экспедицию.

"Это погружение в Марианскую впадину. Надеюсь, что Россия сможет поставить флаг в самой глубокой точке нашей планеты", — сказал Конюхов.

Тот, кто российскую культуру несет на Восток и Запад, — график гастролей по всему миру у Дениса Мацуева расписан на годы вперед. Влюбленный в музыку, но есть в его сердце и место для спорта. Пианист — заядлый болельщик. И, конечно, накануне 1/8 финала все были мысли — о футболе.

Ордена получили и светила науки. Директор института Вишневского Амиран Ревишвили. Его технологию борьбы с аритмией применяют во всем мире. Еще один академик — Виктор Матвеев, физик, удостоенный ордена "За заслуги перед Отечеством", отметил, что отечество уделяет науке много внимания.

"Стратегия долгосрочного научно-технического развития в России позволит вывести нашу фундаментальную науку и высшее образование на самый передовой уровень в мире. Наука сближает народы", — считает Матвеев.

Президент поздравляет теперь уже заслуженного энергетика России. Татьяна Акулова — электромеханик на Забайкальской железной дороге. Ее подстанция дает электричество для поездов. Вот так всю жизнь, посменно, она работает с высоким напряжением.

Свой коллектив — прославленную "красную машину" — с трибуны в Кремле вспоминал Вячеслав Фетисов. Один из лучших защитников современности, забивший, кстати, больше многих нападающих. Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и дважды обладатель Кубка Стэнли.

Еще среди награжденных — механизатор и учитель, доярка и инженер-химик. Обращаясь к каждому из приглашенных, Владимир Путин отметил их вклад в развитие страны.

"Денис Мацуев очень образно и красиво сравнил нашу сборную с симфоническим оркестром. Я думаю, что мы всю страну можем сравнить с симфоническим оркестром. У каждого есть своя роль, есть свое направление деятельности, каждая отрасль звучит талантливо, красиво, неподражаемо, особенно если у нее есть такие замечательные солисты, как вы", — подчеркнул президент.

Разговор продолжился уже в неформальной обстановке. И здесь уже награжденные поинтересовались у Владимира Путина, когда же ему самому орден вручат? Президент ответил, что для него самая большая награда — доверие соотечественников на минувших выборах.

Текст: "Вести недели"

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