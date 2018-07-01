Коми пожаловался на игнорирование со стороны коллег

Уволенный президентом США Дональдом Трампом директор ФБР Джеймс Коми признался, что большинство его коллег из Республиканской партии перестали с ним разговаривать.

Экс-директор ФБР пожаловался на бойкот со стороны бывших коллег, сообщает РИА Новости, цитируя издание Hill.

"Большинство республиканцев со мной больше не разговаривают", — заявил бывший директор ФБР.

Коми был уволен после прихода к власти Трампа. Новый президент мотивировал свое решение об отстранении Коми "многочисленными нарушениями при проведении расследования против кандидата в президенты Хиллари Клинтон”.

Ему в частности вменялось нарушение субординации, самоуправстве и просчетах — речь шла о возобновлении расследования за несколько дней до выборов президента.

Сам Коми воспринял это решение стоически.

Политологи отмечали беспристрастность Коми во время расследования. Клинтон в течение четырех лет (с 2009 по 2013 годы) вела служебную переписку через личный почтовый сервер, рискуя допустить утечку секретной информации. Однако по итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Однако выборы она проиграла сопернику Дональду Трампу.