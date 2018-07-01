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Умер поэт Андрей Дементьев 12 минут назад
Андрей Дементьев был человеком солнечной энергии
29 июня страна простилась с большим и очень любимым поэтом Андреем Дементьевым. Он не дожил до 90-летнего юбилея три недели. Автор текстов множества популярных песен, теле- и радиоведущий, он активно участвовал в жизни страны. Его последний эфир на "Радио России" состоялся 23 июня. Но его яркий голос и талантливые стихотворные строки навсегда останутся частью России.
Его первое стихотворение появилось в печати 70 лет назад. Целая эпоха, в течение которой Андрей Дементьев служил поэзии. Нравственный максималист. Дементьев исповедовался стихами. Поэзия была его символом веры.
"Батюшков сказал: "Живи, как пишется, и пиши, как живется". Вот когда я пишу, я живу жизнью людей, которые меня читают", — говорил Андрей Дементьев.
А читали его запоем. От шуточных, почти хулиганских строчек: "Когда мне было 18 лет, я ничего не знал про Интернет" до зрелой философии: "Все суета, престижный чин и кресло, пускай другие борются за место".
"Важно не уметь складываться слова, а важно чувствовать ту пульсацию жизни, которой живет страна. И он это остро чувствовал и остро переживал всегда", — отметил Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
Видимо, это его невероятно высокое отношение к звучащему слову наполняло строки такой музыкой, что они, словно сами, без композиторских усилий, превращались в песни. И какие!
"Он был великим поэтом. Ни одно поколения выросло на его стихах", — сказала Валентина Терешкова, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, депутат ГОСДУМЫ РФ.
"Такое удивительное свойство человека — так согревать, так притягивать к себе", — вспоминает Лариса Рубальская, поэт, заслуженный деятель искусств России.
Оттого его строки с таким наслаждением декламируют прославенные артисты.
А однажды 8 марта стихами Андрея Дементьева всех женщин страны поздравил глава государства.
В родной Твери Андрей Дементьев открыл первый в России Дом поэзии. Он стал не просто литературным салоном, а живой связью времен и имен. Благодаря Дементьеву здесь перебывало такое количество литературных знаменитостей, что Тверь превратилась в поэтический Парнас страны.
За творческую жизнь Дементьев выпустил более 50 поэтических сборников. Многие из вошедших в них стихотворений них стали текстами песен, а они — эстрадными хитами.
Масштаб его личности не ограничивался одной лишь поэзией. 12 лет он возглавлял популярный литературный журнал "Юность", где печатал подцензурных Искандера, Аксенова, Некрасова, Стругацких. Тираж журнала при Дементьеве превышал 3 миллиона экземпляров. В середине 90-х он был шефом ближневосточного бюро ВГТРК, работал на радио.
Элегантный, аристократичный, всегда одетый с иголочки Андрей Дементьев был человеком солнечной энергии. А поэтом — бури и натиска.
Страстный лирик, философ, гражданин, он ощущал себя носителем особой мисси — художника с неравнодушной совестью. Причисляя себя не по званию, а по самоощущению к невыразимому другими языками и в других культурах слою российской интеллигенции, задача которой — повторял поэт — служить жизни высоко и нравственно.
"Россия всегда была страной высокой нравственности, высокой морали. И я — за то, чтобы Россия наша не потеряла себя. И в этом мы должны помочь", — говорил Дементьев.
"Говорят, человек жив, пока его помнят. Но, думаю, не только наше поколение, но и все, кто соприкасались с Андреем Дементьевым, будут помнить его всегда", — уверен Полад Бюльбюль-оглы, народный артист Азербайджанской ССР, посол Азербайджана в России.
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