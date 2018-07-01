Застрелен рэпер Smoke Dawg

В Торонто погиб канадский рэпер 21-летний Smoke Dawg. Как сообщает ТАСС со ссылкой на журнал New musical express, его и еще одного человека застрелили в минувшую субботу вечером.

Ранее местная пресса сообщила о стрельбе центральной части города, на пересечении улиц Куин и Питер. В результате два человека скончались от огнестрельных ранений. Преступники, открывшие огонь, скрылись с места преступления на автомобиле.

О гибели Smoke Dawg сообщили в соцсетях его друзья. Они уже выразили соболезнования. Полиция, однако, пока не подтвердила, что погиб именно рэпер. О причинах стрельбы также ничего не сообщается.