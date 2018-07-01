Bild: СДПГ готовится к распаду коалиции

Правящая в ФРГ коалиция (блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, Социал-демократическая партия) может распасться из-за разногласий по поводу нелегальной миграции, социал-демократы считают, что ее продолжение возможно, только если канцлер Ангела Меркель останется на посту, сообщает Bild.

Если Меркель уйдет, социал-демократы готовы выйти из правительства. Но есть и другое мнение: в случае досрочных парламентских выборов социал-демократы выдвинут кандидатом в канцлеры Олафа Шольца, нынешнего министра финансов ФРГ.

Ранее баварские консерваторы выделили Меркель две недели на решение миграционной проблемы. Срок истекает сегодня.

Глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер уже пригрозил усилить контроль на германской границе с тем, чтобы не пускать мигрантов на территорию страны. Он также заявил, что считает договоренности саммита ЕС недостаточными, передает ТАСС.