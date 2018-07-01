Шойгу и Либерман поговорили по телефону о Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом ситуацию на юге Сирии, на границе с Израилем и Иорданией, где происходят столкновения между подразделениями правительственных войск и представителями оппозиции. Также обсуждались попытки Ирана закрепиться на сирийской территории, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Минобороны Израиля.

В ходе беседы Либерман вновь заявил, что военное присутствие в Сирии Ирана и союзного ему ливанского движения "Хезболлах" недопустимо. Он пообещал, что на иранские попытки такого рода Израиль будет реагировать "незамедлительно".

Месяц назад российский и израильский министры встречались в Москве. Тогда они также обсуждали главным образом ситуацию на сирийско-израильско-иорданской границе.