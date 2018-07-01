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Нелегалы в Европе 1 час назад
Правительство Меркель сравнили с немецкой сборной
Автор: Дмитрий Киселёв
В Брюсселе завершился саммит Евросоюза, где основной темой были беженцы из Северной Африки и Ближнего Востока. Собственно, это люди, которые ищут спасения от невыносимых условий, в которых оказались благодаря коллективному Западу: вторжению в Ирак, агрессии в Ливии и подрывным действиям в Сирии. Беженцев — миллионы. Евросоюз теперь эту кашу пытается расхлебать. Ангела
Меркель поначалу, было, пригласила мигрантов к Европу, но явно недооценила и людской поток, и возможности стран Евросоюза принять всех. Из-за этого и ее собственные позиции пошатнулись. Дело дошло до ультиматума со стороны министра внутренних дел в ее правительстве Зеехофера. Или Меркель находит решение миграционной проблемы в масштабах всей Европы, или силовики Зеехофера закрывают перед мигрантами границы Германии. Срок, отведенный Меркель, — две недели. И вот она, словно Золушка, должна была успеть. Иначе кучер ее превратится в крысу, лошади — в мышей, карета — в тыкву, а наряд — в старое платье. Меркель успела. Но не без потерь.
На саммите в Брюсселе, если по-простому, договорились строить для потенциальных мигрантов у них дома концентрационные лагеря. Называются они, конечно, нейтрально – "центрами". В них беженцы будут проходить фильтрацию. Внутри Европы — тоже центры-накопители. По типу гетто.
Итальянцы настаивали на пересмотре Дублинских соглашений, по которым первая страна, принявшая мигрантов, за них и отвечает. Дублинские соглашения договорились когда-то в перспективе модифицировать. Но Шенгенскую зону, то есть свободное перемещение между странами ЕС, для мигрантов все же ограничить. То есть Шенген не для всех.
Автор: Михаил Антонов
Прошедший саммит ЕС был чем-то похож на средневековые папские выборы в Витербо: Ангела Меркель ехала в Брюссель с намерением запереться и, если надо будет, разобрать крышу над Евросоветом, посадить всех на хлеб и воду, пока не подпишут общий план по миграции. Ради собственного спасения, точнее, надежды на него, канцлер должна была решить несколько задач, в том числе и ту, которую решали 750 лет назад: помирить итальянцев с французами. Начали в четверг в 16. Сопротивление Рима иссякло только к половине шестого утра пятницы.
"Я надеюсь, что это хороший знак. Мы согласовали общий текст по проблеме, возможно, самой сложной для Европейского Союза", — отметила Меркель.
Общий текст (это самое главное) получился примечательный. И тем, что нем зафиксировано, и тем, чего в нем и в помине нет. Европейцы решили профинансировать строительство в Африке, в первую очередь, в Ливии и в европейских странах (это по желанию) центров для размещения мигрантов, выловленных в Средиземном море.
"Эти центры являются ответом на призыв о солидарности без изменения наших общеевропейских правил. И, как мне кажется, это компромисс и ответ Италии на ее призыв о помощи", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В этих центрах контроля люди будут содержаться до определения их дальнейшей участи: от открытых дверей до концентрационных лагерей за три года. Привет — ценностям! Но такое оно, нынешнее согласие на фоне судов, набитых крепкими чернокожими мужчинами, причаливающих к европейским берегам.
Недавно крохотная Мальта приняла пополнение — сразу двести человек. Италия тоже принимала, но теперь все, и Рим настаивает на пересмотре Дублинских соглашений, которые предписывают размещать мигрантов в стране их первичной регистрации, — Италия тут получается в числе крайних. Хорошо еще, что успокоилась она только обещанием поработать над реформой. Не вздумайте обмануть, предостерегает министр внутренних дел Италии Матео Сальвини. И за Францией еще должок.
"Я поступлю, как святой Фома: не поверю, пока не увижу. ЕС ни раз уже выставлял нас дураками. Франция, если будет придерживаться того, что она подписала, должна открыть свои двери 9 тысячам беженцам, которые сейчас в Италии. И только Макрон сможет вновь обрести право проповедовать и открывать рот", — заявил Сальвини.
Как бы мир. К 2020 году усилят пограничные силы Frontex, и вопрос с внешними границами пока решили считать закрытым. С внутренними — сложнее: опять никаких квот, никакого единого подхода — прием мигрантов на добровольной основе. Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию это вполне устраивает.
"То, чего нам удалось достичь, можно назвать огромным успехом Польши. Если кто-то хочет принять беженцев, поступайте, как хотите", — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Вышеградская четверка" получила свое, Италия — свое, Макрон приехал, уже осчастливленный согласием Германии на создание бюджета Еврозоны, но вот шведский премьер Стефан Левен даром что подписал, а недоволен тем, чем довольны поляки: вторичная миграция душит его страну — системы распределения беженцев внутри ЕС как не было, так и нет.
"Данная система должна основываться на правах ищущих убежища, а также на стабильно функционирующем порядке их расселения", — уверен Левен.
Свобода перемещения беженцев или тех, кто ими прикидывается, туда, где побогаче, — это и стало основой конфликта Ангелы Меркель с баварским Христианско-социальным союзом. И чтобы потушить горящее под ней кресло канцлера, она вынуждена по сути инициировать частичный демонтаж Евросоюза: вопросы реадмиссии Германия будет решать в двустороннем порядке. Уговорами, в самых острых случаях еще и деньгами Меркель удалось склонить 14 стран к исполнению Дублинских соглашений, тех самых, что Италии обещали пересмотреть.
"Греция и Испания готовы принять тех, кто уже сдал отпечатки пальцев", — заявила Меркель.
Теперь ключевой вопрос: удовлетворятся ли этим ХСС и возглавляющий его министр внутренних дел Хорст Зеехофер? Или все-таки он подорвет мину под федеральным правительством и вопреки воле шефа перекроет границы Германии или, возможно, только родной Баварии, как грозился это сделать.
Ответ — на следующей неделе. Пока конфликт не исчерпан, скорее, загроможден часами переговоров, планами, цифрами и другими политическим спецэффектами.
Но и это важно. Меркель явно не зря потратила две недели, которые были у нее по ультиматуму ХСС. По крайней мере, она сумела убедить немецкие СМИ в том, что, решая проблему, которую сам же и создала, выложилась на все сто: отдала пас Зеехоферу — пусть разбирается с мячом.
В контексте событий недели канцлеру, конечно, не удалось избежать сравнения своего правительства с национальной сборной по футболу, но надо признать, что в отличие от тренера Лёва и его подопечных, Ангела Меркель всегда чувствовала себя комфортно в позиции наблюдателя.
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