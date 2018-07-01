Тема:

Нелегалы в Европе 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
1 июля 201821:45

Правительство Меркель сравнили с немецкой сборной

Автор: Дмитрий Киселёв

В Брюсселе завершился саммит Евросоюза, где основной темой были беженцы из Северной Африки и Ближнего Востока. Собственно, это люди, которые ищут спасения от невыносимых условий, в которых оказались благодаря коллективному Западу: вторжению в Ирак, агрессии в Ливии и подрывным действиям в Сирии. Беженцев — миллионы. Евросоюз теперь эту кашу пытается расхлебать. Ангела

Меркель поначалу, было, пригласила мигрантов к Европу, но явно недооценила и людской поток, и возможности стран Евросоюза принять всех. Из-за этого и ее собственные позиции пошатнулись. Дело дошло до ультиматума со стороны министра внутренних дел в ее правительстве Зеехофера. Или Меркель находит решение миграционной проблемы в масштабах всей Европы, или силовики Зеехофера закрывают перед мигрантами границы Германии. Срок, отведенный Меркель, — две недели. И вот она, словно Золушка, должна была успеть. Иначе кучер ее превратится в крысу, лошади — в мышей, карета — в тыкву, а наряд — в старое платье. Меркель успела. Но не без потерь.

На саммите в Брюсселе, если по-простому, договорились строить для потенциальных мигрантов у них дома концентрационные лагеря. Называются они, конечно, нейтрально – "центрами". В них беженцы будут проходить фильтрацию. Внутри Европы — тоже центры-накопители. По типу гетто.

Итальянцы настаивали на пересмотре Дублинских соглашений, по которым первая страна, принявшая мигрантов, за них и отвечает. Дублинские соглашения договорились когда-то в перспективе модифицировать. Но Шенгенскую зону, то есть свободное перемещение между странами ЕС, для мигрантов все же ограничить. То есть Шенген не для всех.

Автор: Михаил Антонов

Прошедший саммит ЕС был чем-то похож на средневековые папские выборы в Витербо: Ангела Меркель ехала в Брюссель с намерением запереться и, если надо будет, разобрать крышу над Евросоветом, посадить всех на хлеб и воду, пока не подпишут общий план по миграции. Ради собственного спасения, точнее, надежды на него, канцлер должна была решить несколько задач, в том числе и ту, которую решали 750 лет назад: помирить итальянцев с французами. Начали в четверг в 16. Сопротивление Рима иссякло только к половине шестого утра пятницы.

"Я надеюсь, что это хороший знак. Мы согласовали общий текст по проблеме, возможно, самой сложной для Европейского Союза", — отметила Меркель.

Общий текст (это самое главное) получился примечательный. И тем, что нем зафиксировано, и тем, чего в нем и в помине нет. Европейцы решили профинансировать строительство в Африке, в первую очередь, в Ливии и в европейских странах (это по желанию) центров для размещения мигрантов, выловленных в Средиземном море.

"Эти центры являются ответом на призыв о солидарности без изменения наших общеевропейских правил. И, как мне кажется, это компромисс и ответ Италии на ее призыв о помощи", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В этих центрах контроля люди будут содержаться до определения их дальнейшей участи: от открытых дверей до концентрационных лагерей за три года. Привет — ценностям! Но такое оно, нынешнее согласие на фоне судов, набитых крепкими чернокожими мужчинами, причаливающих к европейским берегам.

Недавно крохотная Мальта приняла пополнение — сразу двести человек. Италия тоже принимала, но теперь все, и Рим настаивает на пересмотре Дублинских соглашений, которые предписывают размещать мигрантов в стране их первичной регистрации, — Италия тут получается в числе крайних. Хорошо еще, что успокоилась она только обещанием поработать над реформой. Не вздумайте обмануть, предостерегает министр внутренних дел Италии Матео Сальвини. И за Францией еще должок.

"Я поступлю, как святой Фома: не поверю, пока не увижу. ЕС ни раз уже выставлял нас дураками. Франция, если будет придерживаться того, что она подписала, должна открыть свои двери 9 тысячам беженцам, которые сейчас в Италии. И только Макрон сможет вновь обрести право проповедовать и открывать рот", — заявил Сальвини.

Как бы мир. К 2020 году усилят пограничные силы Frontex, и вопрос с внешними границами пока решили считать закрытым. С внутренними — сложнее: опять никаких квот, никакого единого подхода — прием мигрантов на добровольной основе. Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию это вполне устраивает.

"То, чего нам удалось достичь, можно назвать огромным успехом Польши. Если кто-то хочет принять беженцев, поступайте, как хотите", — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Вышеградская четверка" получила свое, Италия — свое, Макрон приехал, уже осчастливленный согласием Германии на создание бюджета Еврозоны, но вот шведский премьер Стефан Левен даром что подписал, а недоволен тем, чем довольны поляки: вторичная миграция душит его страну — системы распределения беженцев внутри ЕС как не было, так и нет.

"Данная система должна основываться на правах ищущих убежища, а также на стабильно функционирующем порядке их расселения", — уверен Левен.

Свобода перемещения беженцев или тех, кто ими прикидывается, туда, где побогаче, — это и стало основой конфликта Ангелы Меркель с баварским Христианско-социальным союзом. И чтобы потушить горящее под ней кресло канцлера, она вынуждена по сути инициировать частичный демонтаж Евросоюза: вопросы реадмиссии Германия будет решать в двустороннем порядке. Уговорами, в самых острых случаях еще и деньгами Меркель удалось склонить 14 стран к исполнению Дублинских соглашений, тех самых, что Италии обещали пересмотреть.

"Греция и Испания готовы принять тех, кто уже сдал отпечатки пальцев", — заявила Меркель.

Теперь ключевой вопрос: удовлетворятся ли этим ХСС и возглавляющий его министр внутренних дел Хорст Зеехофер? Или все-таки он подорвет мину под федеральным правительством и вопреки воле шефа перекроет границы Германии или, возможно, только родной Баварии, как грозился это сделать.

Ответ — на следующей неделе. Пока конфликт не исчерпан, скорее, загроможден часами переговоров, планами, цифрами и другими политическим спецэффектами.

Но и это важно. Меркель явно не зря потратила две недели, которые были у нее по ультиматуму ХСС. По крайней мере, она сумела убедить немецкие СМИ в том, что, решая проблему, которую сам же и создала, выложилась на все сто: отдала пас Зеехоферу — пусть разбирается с мячом.

В контексте событий недели канцлеру, конечно, не удалось избежать сравнения своего правительства с национальной сборной по футболу, но надо признать, что в отличие от тренера Лёва и его подопечных, Ангела Меркель всегда чувствовала себя комфортно в позиции наблюдателя.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

21:12

Сильнейшее наводнение в Румынии погубило трех человек

20:01

Автобус, в котором ехали 53 человека, перевернулся под Ивано-Франковском

19:40

Сборная России обыграла Испанию в серии пенальти

18:52

Испания - Россия - 1:1. Командам предстоит дополнительное время

17:40

Сборная России сравняла счет в матче с командой Испании

16:04

Болтон рассказал, чего Трамп ждет от встречи с Путиным

14:30

Спецоперация в Москве: захватчик магазина обезврежен

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Победа над "Красной фурией": Россия - в четвертьфинале

Победа над "Красной фурией": Россия - в четвертьфинале

2 часа назад

Трансляции

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 1 июля

Завтра, 2 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Бразилия - Мексика
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Бельгия - Япония

3 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Швеция - Швейцария
Все трансляции
Песков: Путин смотрел игру от начала до конца и болел за сборную РФ

Песков: Путин смотрел игру от начала до конца и болел за сборную РФ

1 час назад
Украинские силовики "поздравили" ЛНР с победой российской сборной массированным обстрелом

Украинские силовики "поздравили" ЛНР с победой российской сборной массированным обстрелом

1 час назад
Цель кабмина: пенсия не менее 40% от среднего заработка

Цель кабмина: пенсия не менее 40% от среднего заработка

2 часа назад
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Хорватия - Дания. Прямая трансляция

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Хорватия - Дания. Прямая трансляция

2 часа назад
"Выхода не было": откровения захватчика московского магазина

"Выхода не было": откровения захватчика московского магазина

6 часов назад
Бреющий полет "Мрии" сняли на видео

Бреющий полет "Мрии" сняли на видео

5 часов назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
Хмеймим: российские зенитки уничтожили группу воздушных целей

Хмеймим: российские зенитки уничтожили группу воздушных целей

11 часов назад
Президент вручил 36 госнаград

Президент вручил 36 госнаград

1 час назад
ДТП под Саратовом задержало поезда

ДТП под Саратовом задержало поезда

1 час назад
На Кубани сохраняется режим ЧС

На Кубани сохраняется режим ЧС

1 час назад
Bild: СДПГ готовится к распаду коалиции

Bild: СДПГ готовится к распаду коалиции

2 часа назад
Помогите спасти пальчики маленькому Теме

Помогите спасти пальчики маленькому Теме

29.06.2018 08:22
Шойгу и Либерман поговорили по телефону о Сирии

Шойгу и Либерман поговорили по телефону о Сирии

2 часа назад
Игорь Акинфеев: команда и болельщики – лучшие

Игорь Акинфеев: команда и болельщики – лучшие

2 часа назад
У западных фанатов - полная "перезагрузка" представлений о России

У западных фанатов - полная "перезагрузка" представлений о России

2 часа назад
Застрелен рэпер Smoke Dawg

Застрелен рэпер Smoke Dawg

2 часа назад
Автобус, в котором ехали 53 человека, перевернулся под Ивано-Франковском

Автобус, в котором ехали 53 человека, перевернулся под Ивано-Франковском

3 часа назад
Встреча Путина и Трампа: на нейтральной территории всем будет спокойнее

Встреча Путина и Трампа: на нейтральной территории всем будет спокойнее

3 часа назад
Коми пожаловался на игнорирование со стороны коллег

Коми пожаловался на игнорирование со стороны коллег

3 часа назад
Еженедельная программа от 1 июля 2018 года

Еженедельная программа от 1 июля 2018 года

3 часа назад
Турчинов уточнил, когда Украина была морской державой

Турчинов уточнил, когда Украина была морской державой

3 часа назад
Трамп анонсировал вторую фазу налоговой реформы

Трамп анонсировал вторую фазу налоговой реформы

3 часа назад
Выборы в Израиле: стороны борются за голоса русскоязычных репатриантов

Выборы в Израиле: стороны борются за голоса русскоязычных репатриантов

4 часа назад
Трамп выступил с заявлением по ЕС, Ирану и КНДР

Трамп выступил с заявлением по ЕС, Ирану и КНДР

4 часа назад
На МКС отправили робота с искусственным интеллектом

На МКС отправили робота с искусственным интеллектом

4 часа назад
Самые кровавые выборы: убиты более 130 мексиканских политиков

Самые кровавые выборы: убиты более 130 мексиканских политиков

5 часов назад
Формула-1. Гран-при Австрии выиграл Макс Ферстаппен

Формула-1. Гран-при Австрии выиграл Макс Ферстаппен

5 часов назад
Трамп обратился к ОПЕК из телевизора

Трамп обратился к ОПЕК из телевизора

5 часов назад
Умер нобелевский лауреат по медицине Арвид Карлссон

Умер нобелевский лауреат по медицине Арвид Карлссон

5 часов назад
Роналду может завершить выступления за сборную Португалии

Роналду может завершить выступления за сборную Португалии

5 часов назад
США не смотрят на КНДР сквозь розовые очки

США не смотрят на КНДР сквозь розовые очки

6 часов назад
"Гарри Поттера" с ошибками продали за 56 тысяч фунтов

"Гарри Поттера" с ошибками продали за 56 тысяч фунтов

6 часов назад
Ополченцы предложили задокументировать заявления о прекращении огня

Ополченцы предложили задокументировать заявления о прекращении огня

7 часов назад
Закон о добровольном сексе вступил в силу

Закон о добровольном сексе вступил в силу

7 часов назад
Трехлетний ребенок выпал из машины на оживленной улице в Магнитогорске. Видео

Трехлетний ребенок выпал из машины на оживленной улице в Магнитогорске. Видео

7 часов назад
Грузовик смял пять машин на железнодорожном переезде в Новомосковске. Видео

Грузовик смял пять машин на железнодорожном переезде в Новомосковске. Видео

7 часов назад
Британские министры отрепетировали смерть Елизаветы II

Британские министры отрепетировали смерть Елизаветы II

8 часов назад
Пентагон втихаря изменил свои цели и задачи

Пентагон втихаря изменил свои цели и задачи

8 часов назад
В России выросли акцизы на сигареты и папиросы

В России выросли акцизы на сигареты и папиросы

8 часов назад
Получивший 25 лет рецидивист сбежал из французской тюрьмы на вертолете

Получивший 25 лет рецидивист сбежал из французской тюрьмы на вертолете

8 часов назад
Британцы сбросили на сирийцев 227-килограммовую бомбу

Британцы сбросили на сирийцев 227-килограммовую бомбу

8 часов назад
Недоделанный "Оплот" вскрыл системные проблемы украинской армии

Недоделанный "Оплот" вскрыл системные проблемы украинской армии

9 часов назад
Захарченко рассказал о донбасских "матрешках"

Захарченко рассказал о донбасских "матрешках"

9 часов назад
0, 1, 2: вступили в силу поправки в ПДД

0, 1, 2: вступили в силу поправки в ПДД

10 часов назад
Киев получил от Крыма "удар ниже желудка"

Киев получил от Крыма "удар ниже желудка"

11 часов назад
Английский болельщик пристыдил СМИ за антироссийскую пропаганду

Английский болельщик пристыдил СМИ за антироссийскую пропаганду

12 часов назад
Недоступная страна "киви": что купить в Новой Зеландии по цене московской двушки

Недоступная страна "киви": что купить в Новой Зеландии по цене московской двушки

13 часов назад
Популисты захватили Европу?

Популисты захватили Европу?

30.06.2018 00:37
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт кроссовера Toyota

Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт кроссовера Toyota

29.06.2018 21:37
Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"

Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"

29.06.2018 11:05
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов

Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов

12 часов назад