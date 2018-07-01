Сильнейшее наводнение в Румынии погубило трех человек

В Румынии три человека погибли в результате сильного наводнения, передает канал "Россия 24". Разрушены сотни домов. Тысячи человек пришлось эвакуировать.

Еще накануне в нескольких регионах страны объявили красный — максимальный — уровень опасности. Не выдержал даже железнодорожный мост, многие дороги размыло настолько, что ездить по ним теперь нельзя.

Метеорологи говорят: нынешний ливень стал мощнейшим за последние 40 лет Подсчитано: на один квадратный метр вылилось 140 литров воды.