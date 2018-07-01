На Кубани сохраняется режим ЧС

На Кубани сохраняется режим чрезвычайной ситуации, передает канал "Россия 24".

Утром в станице Новомышастовской выпал крупный град. А накануне от него пострадали еще четыре района. Льдины размером с куриное яйцо изрешетили много машин, не выдерживали такой бомбардировки и крыши жилых домов. Некоторые продырявило так, что там теперь требуется серьезный ремонт.

Жителей этих домов пока разместили в гостиницах.