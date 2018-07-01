ДТП под Саратовом задержало поезда

В Саратовской области легковой автомобиль столкнулся с поездом на регулируемом железнодорожном переезде. Никто из людей не пострадал, но два поезда: пассажирский и пригородную электричку – пришлось задержать.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги, авария произошла утром в воскресенье на 259-м километре перегона Тарханы – Липовский. По предварительным данным, виновником стал водитель легкового автомобиля Kia, который выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом номер сообщением Пермь – Адлер.

Машинист поезда попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. Поезд до Адлера был задержан на 44 минуты, еще один пригородный поезд Тарханы – Саратов – на 18 минут.

Приволжская железная дорога делает все возможное, чтобы поезда как можно быстрее вернулись в обычный график.