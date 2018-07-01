Песков: Путин смотрел игру от начала до конца и болел за сборную РФ

Президент России Владимир Путин поздравил тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова и всю команду с победой в 1/8 финала чемпионата мира над сборной Испании.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин не смог приехать в "Лужники", но следил за матчем и в день матча дважды звонил Черчесову. "Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших", — приводит слова Пескова "Интерфакс".

Президент добавил, что еще до игры Путин в разговоре с Черчесовым заявил: вне зависимости от исхода матча никто в РФ их не осудит. А после игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил команду с впечатляющей победой, а тренера — с тем, что выбранная им тактика принесла результаты. Глава государства также пожелал футболистам и тренеру успеха в следующей игре.

Кроме того, российский лидер позвонил королю Испании Филиппу VI после матча сборных двух стран. Как рассказал Песков, Путин "отдал должное мастерству и высочайшему классу испанской команды, вместе с тем подчеркнув, что на этот раз тактика, выбранная тренерским штабом россиян, оказалась более верной", — цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Король Испании со своей стороны поздравил президента РФ с победой и выходом российской сборной в 1/4 финала. Путин также пригласил короля Испании посетить Россию в любое удобное для него время.

Премьер-министр Дмитрий Медведев похвалил в своем Facebook российских футболистов. " Молодцы!" — написал глава правительства.