Украинские силовики "поздравили" ЛНР с победой российской сборной массированным обстрелом

В ЛНР не сохраняется режим тишины, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, силовики поздравили граждан ЛНР с победой российской сборной массированным обстрелом, урожайное перемирие не сохранилось даже сутки.

Обстрел производился из минометов, гранатомета и стрелкового оружия, передает РИА Новости.