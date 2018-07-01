1 июля 201822:29
Путин и король Испании обсудили двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин в воскресенье вечером позвонил королю Испании Филиппу VI, монарх поздравил российского лидера с победой и выходом сборной РФ в 1/4 финала. Путин также пригласил короля Испании посетить Россию в любое удобное для него время.
Кроме того, состоялся короткий обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы российского государства.
Король Испании присутствовал на московском стадионе "Лужники" на матче российской и испанской сборных.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Сборная России впервые пробилась в 1/4 финала чемпионата мира
- Криштиану Роналду может завершить карьеру в сборной Португалии
- Мбаппе как Пеле: футболисты Франции выбили сборную Аргентины
- Два гола уругвайца Кавани отправили Криштиану Роналду домой
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
"Натали Турс" сокращает чартеры
- Путин утвердил антикоррупционный план
- Первые Су-57 готовы к отправке в войска
- В городе, где отравили Скрипалей, устроили праздник
- В России ответили на крымское "посмотрим" Трампа
Самое читаемое
-
Пенсионерку, унесенную в Средиземное море на матрасе, обнаружили спустя 20 часов
- Трагедия в прямом эфире: многодетная мать на коленях умоляет вернуть дочь
- Инопланетный корабль? Движение "первого межзвёздного астероида" озадачило астрономов
- "Там каждый вдох причиняет боль": на Земле зафиксирована рекордно низкая температура
- Появилось видео с выбегающим из горящего самолета подростком
Авто.Вести.Ru
-
Шок-цена: вся правда о стоимости ремонта новой "Тойоты"
- Honda показала обновленный 8-местный кроссовер Pilot
- Ливанских регулировщиц одели в соблазнительную униформу (видео)
- Porsche установил абсолютный рекорд легендарного Нюрбургринга
- В Москве радикально изменятся правила выдачи знаков "Инвалид"
Экономика
-
СМИ: санкции ЕС продлят на полгода
- Валюты бывшего СССР ждут встречи Путина и Трампа
- РЖД сократит 42 тыс рабочих мест
- Прогноз: Минфин вновь сыграет против рубля
- Бюджетный отдых этим летом: 10 курортных поселков
- Тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля
Недвижимость
-
Сколько стоит обставить однокомнатную квартиру?
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Чем еще опасны комары: как обычный укус стал причиной пугающей инфекции
- Инструкция: как приготовить полезные шашлыки
- 5 модификаций тела, которые все еще могут удивить
- Опаснее, чем кажется: в чем проблема строгих диет и интенсивных тренировок
- Ямочки на щеках: патология или эталон красоты?
Вести в 20.00
-
Россия простилась с Андреем Дементьевым
- Токсичный пропофол убивает
- Постпред США в ООН на родине предков
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Из-за жары в Подмосковье активизировались гадюки
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- Искусственный интеллект как оракул ЧМ-2018 по футболу в России
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Из-за грозы закрыли фан-зону на Воробьевых горах
- Осторожно, самокат! Как себя обезопасить и где кататься нельзя
- Участок Филевской линии метро закрыт на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков
Сегодня
Трансляции
Бреющий полет "Мрии" сняли на видео
6 часов назад
Президент вручил 36 госнаград
1 час назад
ДТП под Саратовом задержало поезда
1 час назад
На Кубани сохраняется режим ЧС
1 час назад
Bild: СДПГ готовится к распаду коалиции
2 часа назад
Помогите спасти пальчики маленькому Теме
29.06.2018 08:22
Шойгу и Либерман поговорили по телефону о Сирии
2 часа назад
Игорь Акинфеев: команда и болельщики – лучшие
2 часа назад
Застрелен рэпер Smoke Dawg
2 часа назад
Коми пожаловался на игнорирование со стороны коллег
3 часа назад
Еженедельная программа от 1 июля 2018 года
3 часа назад
Трамп анонсировал вторую фазу налоговой реформы
4 часа назад
Трамп выступил с заявлением по ЕС, Ирану и КНДР
4 часа назад
На МКС отправили робота с искусственным интеллектом
4 часа назад
Формула-1. Гран-при Австрии выиграл Макс Ферстаппен
5 часов назад
Трамп обратился к ОПЕК из телевизора
5 часов назад
Умер нобелевский лауреат по медицине Арвид Карлссон
5 часов назад
США не смотрят на КНДР сквозь розовые очки
6 часов назад
"Гарри Поттера" с ошибками продали за 56 тысяч фунтов
6 часов назад
Закон о добровольном сексе вступил в силу
7 часов назад
Британские министры отрепетировали смерть Елизаветы II
8 часов назад
Пентагон втихаря изменил свои цели и задачи
8 часов назад
В России выросли акцизы на сигареты и папиросы
8 часов назад
Британцы сбросили на сирийцев 227-килограммовую бомбу
8 часов назад
Захарченко рассказал о донбасских "матрешках"
9 часов назад
0, 1, 2: вступили в силу поправки в ПДД
10 часов назад
Киев получил от Крыма "удар ниже желудка"
11 часов назад
Популисты захватили Европу?
30.06.2018 00:37
Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"
29.06.2018 11:05
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов
12 часов назад