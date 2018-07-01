Путин и король Испании обсудили двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин в воскресенье вечером позвонил королю Испании Филиппу VI, монарх поздравил российского лидера с победой и выходом сборной РФ в 1/4 финала. Путин также пригласил короля Испании посетить Россию в любое удобное для него время.

Кроме того, состоялся короткий обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы российского государства.

Король Испании присутствовал на московском стадионе "Лужники" на матче российской и испанской сборных.