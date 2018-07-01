Глава Сбербанка хочет продать украинскую "дочку" белоруссам

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что заинтересован в продаже украинской "дочки" Сбербанка белорусскому Паритетбанку. В интервью, записанном в ходе визита Грефа в Минск 27 июня, банкир сообщил, что сейчас в Сбербанке ждут позитивного ответа от Нацбанка Украины, чтобы осуществить данную сделку.

Заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка Паритетбанк направил в Киев на прошлой неделе. По словам Грефа, заявка была оформлена надлежащим образом, с соблюдением всех требований, передает "Интерфакс".

Пакет документов для приобретения украинской "дочки" Сбербанка Нацбанк Украины получил от Паритетбанка 25 июня. В настоящее время в СБУ изучают эти документы.