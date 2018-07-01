Сборным Хорватии и Дании понадобилось дополнительное время

В Нижнем Новгороде завершился второй тайм встречи 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании. Победитель этой встречи станет соперником нашей команды в четвертьфинале. После 90 минут встречи ничья 1:1. Назначено дополнительное время.

Начало встречи оказалось богатым на событие. На первой минуте датский защитник Маттиас Йоргенсен распечатал ворота сборной Хорватии. Но уже через три минуты хорваты ответили точным ударом Марио Манджукича. Первый тайм прошел довольно живо, с некоторым преимуществом сборной Хорватии. Но счет н изменился, и на перерыв команды ушли при счете 1:1.

Зато после перерыва игра стала довольно медленной и скучной. В основном по милости хорватов, которые действовали чересчур осторожно. Датчане тоже не желали рисковать. Игра оживилась после 80 минуты. Хорваты решили не доводить дело до дополнительного времени, и усилили натиск на ворота Каспера Шмейхеля. Но после 90 минут встречи на табло по-прежнему оставался счет 1:1.

Основного времени оказалось недостаточно для выявления победителя. Командам пришлось продолжить выяснение отношений в дополнительные 30 минут.