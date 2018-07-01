Шестеро из пострадавших при нападении на беженцев в штате Айдахо – дети

По данным полиции американского города Бойсе, шестеро из девяти пострадавших в результате нападения вооруженного ножом мужчины в штате Айдахо были детьми.

Как сообщалось ранее в минувшую субботу, 30 июня, 30-летний мужчина совершил нападение в доме, где живут беженцы. Ножевые ранения получили девять человек, все они были госпитализированы.

Нападавший задержан, это Тимми Киннер. Злоумышленника обвиняют в применении силы с отягчающими обстоятельствами. Сам он не был беженцем, мотивы его поступка устанавливаются. Как отмечают местные СМИ, нападение произошло на дне рождения трехлетней девочки, передает РИА Новости.