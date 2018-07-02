Стремящиеся в Европу мигранты сотнями тонут в Средиземном море

По данным Международной организации по миграции (МОМ), в течение последних трех дней — с 29 июня по 1 июля — в Средиземном море утонули более 200 мигрантов, пытавшихся добраться до европейских стран, а с начала текущего года общее число погибших в море мигрантов составило более 1000 человек.

В МОМ уточнили, что в минувшую пятницу в результате кораблекрушения у берегов Ливии погибли 103 человека, в том числе, три младенца. Ее одно кораблекрушение судна с мигрантами произошло в воскресенье, передает ТАСС. В течение этих же трех дней береговая охрана Ливии перехватила и вернула в страну Ливию более 1000 направлявшихся в Европу на лодках мигрантов.

Глава миссии МОМ в Ливии Отман Белбейси заявил, что контрабандисты пользуются отчаянным желанием людей отплыть в Европу до того, как вступят в силу более жестокие меры контроля за пересечением Средиземного моря. По его мнению, возвращенные береговой охраной в Ливию люди не должны автоматически направляться в места заключения. "Мы глубоко обеспокоены тем, что центры задержания вновь будут переполнены, и условия жизни ухудшатся с притоком новых мигрантов" – подчеркнул Белбейси.