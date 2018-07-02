Над Домодедово готовится к экстренной посадке пассажирский борт

Вылетевший из Москвы в Худжанд (Таджикистан) пассажирский самолет готовится к совершению экстренной посадки в аэропорту Домодедово. По информации источника в экстренных службах, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке вскоре после взлета из этого же аэропорта.

По уточненным данным, самолет Boeing 777 авиакомпании "Таджик эйр" развернулся над Рязанью и сделал несколько кругов над Коломной. В соответствии с табло рейсов аэропорта Домодедово, борт вылетел в 1:03 по московскому времени, хотя плановое время его вылета — 00:30, сообщает ТАСС.