Причиной экстренной посадки самолета в Домодедово стала разгерметизация

По информации источника в экстренных службах, вылетевший из Москвы в Худжанд (Таджикистан) самолет авиакомпании "Таджик эйр" экстренно вернулся в аэропорт Домодедово из-за разгерметизации салона.

Ранее сообщалось, что после взлета из-за возникших на борту технических неполадок командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке. Самолет Boeing 737-300, на борту которого находился 141 пассажир, развернулся над Рязанью, выработал топливо и успешно произвел посадку в Домодедово, передает ТАСС.