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2 июля 201806:08

На выборах президента Мексики побеждает Лопес Обрадор

Global Look Press

Кандидат в президенты Мексики от коалиции левых сил, лидер альянса "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор увеличивает отрыв от преследователей.

Кандидат от коалиции "Вперед ради Мексики" Рикардо Анайя признал победу Обрадора, поздравил его и пожелал самых больших успехов во благо Мексики. Ранее победу кандидата от коалиции левых сил признали два других кандидата на высший государственный пост — Хосе Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон, сообщает ТАСС.

Первые официальные данные о результатах голосования будут оглашены в 23:00 по местному времени (07:00 по Москве), окончательные могут появиться в течение трех последующих дней.

В минувшее воскресенье в Мексике прошли всеобщие выборы, на которых них избирались президент страны, депутаты парламента, губернаторы ряда мексиканках штатов и мэры ряда городов, напоминает "Интерфакс".

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