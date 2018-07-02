Туроператор "Аврора БГ" отменяет чартеры
Петербургский туроператор "Аврора БГ" со 2 июля отменяет чартеры в Болгарию из-за существенного изменения стоимости перевозок. Также не будут летать рейсы в Черногорию. Туроператор пообещал, что вывезет всех туристов, которые уже находятся в этих странах, передает телеканал "Россия 24".
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), компания обещала своим партнерам вывезти туристов, находящихся за границей, и выполнить обязательства по программам детского отдыха в оздоровительных лагерях Болгарии, Черногории и Турции.
Известно, что туроператором "Аврора БГ" до марта 2018 года владел петербургский туроператор "Матрешка-Тур", который продал ее, чтобы расплатиться с туристами после отмены зимних программ в Китай, Израиль и Болгарию.
22 июня "Матрешка" объявила о прекращении туроператорской деятельности из-за невозможности выполнять обязательства перед туристами.
По данным Ростуризма, "Аврора БГ" входит в единый федеральный реестр туроператоров. Ее финансовая ответственность застрахована на 10 миллионов рублей в СК "Якорь".
Срок действия договора истекает 13 июля 2018 года. 14 июля вступает в силу другой договор страхования ответственности с компанией "Инкор Страхование" также на 10 миллионов рублей, он действует до 13 июля 2019 года.
Компания входит в ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь", это значит, что в случае необходимости ее туристов можно будет вывозить за счет резервного фонда объединения. Размер фонда ее персональной ответственности составляет, как заявляет сама "Аврора БГ", 294 тысячи рублей.
В АТОР предполагают, что туроператору пришлось отменить программы из-за непростого сезона 2018 года, в ходе которого туроператоры столкнулись с низким спросом.
Между тем в пятницу компания "Натали Турс" сообщила о сокращении чартерных программ в Италию, Испанию, Турцию и Грецию.
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