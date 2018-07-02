Россияне Лысов и Еременко – номинанты на приз лучшему молодому футболисту Европы

Нападающий московского "Локомотива" Михаил Лысов и хавбек столичного "Спартака" Сергей Еременко были включены в список претендентов на награду Golden Boy — звание лучшему молодому игроку Европы.

Согласно требованиям организаторов номинации, претенденту на почетную премию должен быть не старше 21 года. Кроме того, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Tuttosport, игрок должен выступать за клуб высшего дивизиона одного из чемпионатов Старого света.

Всего в список номинантов вошло 100 молодых футболистов. Примечательно, что помимо Лысова и Еременко в список также вошли француз Килиан Мбаппе из "ПСЖ", сын экс-форварда сборной Нидерландов Патрика Клюйверта – Джастин, выступающий за "Рому", а также сын бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана – Лука. Он также представляет "Королевский клуб".