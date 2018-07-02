Google Maps подписывает Крымский мост по-украински, но не верит в его существование

На картах сервиса Google Крымский мост подписан на украинском языке, передает РИА Новости.

Так, со стороны Тамани мост подписан на русском, а около самого Крыма появляется надпись "Кримський Мiст".

Мост, который соединил полуостров с материковой частью РФ, появился на картах Google с двухдневным опозданием. При этом построить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Запуск автомобильного движения изначально планировался на конец года, однако работы удалось завершить с опережением.

По данным инфоцентра "Крымский мост", к середине июня по мосту уже проехало свыше 500 тысяч автомобилей.