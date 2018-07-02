Новости Спорт

Все видео этой рубрики
2 июля 201809:30

Сергей Сироткин: гонка в Австрии получилась разочаровывающей

EPA

Российский пилот Williams Сергей Сироткин прокомментировал свои результаты на Гран-при Австрии. Россиянин признался, что гонка на австрийском этапе не задалась и он испытывает разочарование.

"Гонка получилась разочаровывающей, — цитирует Сироткина Спортбокс.Ru со ссылкой официальный сайт Williams. – В самом начале гонки у меня все было хорошо, однако по ходу первого круга я был вынужден замедляться, чтобы избежать столкновений. Вместо отыгрыша позиций, я немного уступил".

"Позже я ехал просторно, и все смотрелось хорошо. Кроме того, я также сдерживал нескольких соперников, преследующих меня. Мы попытались быть довольно агрессивными, но у меня был ощутимый износ шин. В целом, день получился разочаровывающим".

Напомним, что на Гран-при Австрии Сироткин финишировал на 14 строчке.

Сейчас

09:36

Огонь в квартире на Патриарших прудах угрожает перекинуться на крышу дома

08:46

Туроператор "Аврора БГ" отменяет чартеры

06:08

На выборах президента Мексики побеждает Лопес Обрадор

05:13

Причиной экстренной посадки самолета в Домодедово стала разгерметизация

04:04

Над Домодедово готовится к экстренной посадке пассажирский борт

03:38

"Кинжал" испытают на ракетоносце Ту-22М3

00:29

Стремящиеся в Европу мигранты сотнями тонут в Средиземном море

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Победа над "Красной фурией": Россия - в четвертьфинале

Победа над "Красной фурией": Россия - в четвертьфинале

13 часов назад

Трансляции

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Бразилия - Мексика
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Бельгия - Япония

Завтра, 3 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Швеция - Швейцария
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Колумбия - Англия
Все трансляции
Соперником сборной России станет команда Хорватии

Соперником сборной России станет команда Хорватии

10 часов назад
На выборах президента Мексики побеждает Лопес Обрадор

На выборах президента Мексики побеждает Лопес Обрадор

3 часа назад
Роскачество поделилось результатами второго этапа проверки пива

Роскачество поделилось результатами второго этапа проверки пива

1 час назад
Причиной экстренной посадки самолета в Домодедово стала разгерметизация

Причиной экстренной посадки самолета в Домодедово стала разгерметизация

4 часа назад
"Выхода не было": откровения захватчика московского магазина

"Выхода не было": откровения захватчика московского магазина

17 часов назад
Чем bitcoin так похож на электричество

Чем bitcoin так похож на электричество

1 час назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
Хмеймим: российские зенитки уничтожили группу воздушных целей

Хмеймим: российские зенитки уничтожили группу воздушных целей

21 час назад
Реакция испанских футболистов на проигрыш россиянам

Реакция испанских футболистов на проигрыш россиянам

5 часов назад
В США испытали новую ядерную бомбу

В США испытали новую ядерную бомбу

2 часа назад
Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"

Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"

29.06.2018 11:05
Помогите спасти пальчики маленькому Теме

Помогите спасти пальчики маленькому Теме

29.06.2018 08:22
Microsoft разработала "карманный ноутбук" со складным экраном

Microsoft разработала "карманный ноутбук" со складным экраном

21 минута назад
Криштиану Роналду может стать игроком "Ювентуса"

Криштиану Роналду может стать игроком "Ювентуса"

2 часа назад
Леброн Джеймс продолжит карьеру в "Лейкерс"

Леброн Джеймс продолжит карьеру в "Лейкерс"

4 часа назад
"Кинжал" испытают на ракетоносце Ту-22М3

"Кинжал" испытают на ракетоносце Ту-22М3

6 часов назад
Стремящиеся в Европу мигранты сотнями тонут в Средиземном море

Стремящиеся в Европу мигранты сотнями тонут в Средиземном море

9 часов назад
Глава МВД ФРГ собрался в отставку

Глава МВД ФРГ собрался в отставку

9 часов назад
Шестеро из пострадавших при нападении на беженцев в штате Айдахо – дети

Шестеро из пострадавших при нападении на беженцев в штате Айдахо – дети

10 часов назад
Футбол на Центральном рынке: фанаты празднуют успех

Футбол на Центральном рынке: фанаты празднуют успех

10 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 1 июля 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 1 июля 2018 года

12 часов назад
608
На Кубани сохраняется режим ЧС

На Кубани сохраняется режим ЧС

12 часов назад
Президент вручил 36 госнаград

Президент вручил 36 госнаград

12 часов назад
Цель кабмина: пенсия не менее 40% от среднего заработка

Цель кабмина: пенсия не менее 40% от среднего заработка

12 часов назад
Bild: СДПГ готовится к распаду коалиции

Bild: СДПГ готовится к распаду коалиции

13 часов назад
Игорь Акинфеев: команда и болельщики – лучшие

Игорь Акинфеев: команда и болельщики – лучшие

13 часов назад
У западных фанатов - полная "перезагрузка" представлений о России

У западных фанатов - полная "перезагрузка" представлений о России

13 часов назад
Застрелен рэпер Smoke Dawg

Застрелен рэпер Smoke Dawg

13 часов назад
Встреча Путина и Трампа: на нейтральной территории всем будет спокойнее

Встреча Путина и Трампа: на нейтральной территории всем будет спокойнее

13 часов назад
Коми пожаловался на игнорирование со стороны коллег

Коми пожаловался на игнорирование со стороны коллег

13 часов назад
Еженедельная программа от 1 июля 2018 года

Еженедельная программа от 1 июля 2018 года

14 часов назад
Турчинов уточнил, когда Украина была морской державой

Турчинов уточнил, когда Украина была морской державой

14 часов назад
На МКС отправили робота с искусственным интеллектом

На МКС отправили робота с искусственным интеллектом

15 часов назад
Самые кровавые выборы: убиты более 130 мексиканских политиков

Самые кровавые выборы: убиты более 130 мексиканских политиков

15 часов назад
Формула-1. Гран-при Австрии выиграл Макс Ферстаппен

Формула-1. Гран-при Австрии выиграл Макс Ферстаппен

15 часов назад
Умер нобелевский лауреат по медицине Арвид Карлссон

Умер нобелевский лауреат по медицине Арвид Карлссон

16 часов назад
Бреющий полет "Мрии" сняли на видео

Бреющий полет "Мрии" сняли на видео

16 часов назад
США не смотрят на КНДР сквозь розовые очки

США не смотрят на КНДР сквозь розовые очки

17 часов назад
"Гарри Поттера" с ошибками продали за 56 тысяч фунтов

"Гарри Поттера" с ошибками продали за 56 тысяч фунтов

17 часов назад
Ополченцы предложили задокументировать заявления о прекращении огня

Ополченцы предложили задокументировать заявления о прекращении огня

17 часов назад
Закон о добровольном сексе вступил в силу

Закон о добровольном сексе вступил в силу

18 часов назад
Трехлетний ребенок выпал из машины на оживленной улице в Магнитогорске. Видео

Трехлетний ребенок выпал из машины на оживленной улице в Магнитогорске. Видео

18 часов назад
Грузовик смял пять машин на железнодорожном переезде в Новомосковске. Видео

Грузовик смял пять машин на железнодорожном переезде в Новомосковске. Видео

18 часов назад
Британские министры отрепетировали смерть Елизаветы II

Британские министры отрепетировали смерть Елизаветы II

18 часов назад
В России выросли акцизы на сигареты и папиросы

В России выросли акцизы на сигареты и папиросы

19 часов назад
Получивший 25 лет рецидивист сбежал из французской тюрьмы на вертолете

Получивший 25 лет рецидивист сбежал из французской тюрьмы на вертолете

19 часов назад
Недоделанный "Оплот" вскрыл системные проблемы украинской армии

Недоделанный "Оплот" вскрыл системные проблемы украинской армии

20 часов назад
Захарченко рассказал о донбасских "матрешках"

Захарченко рассказал о донбасских "матрешках"

20 часов назад
0, 1, 2: вступили в силу поправки в ПДД

0, 1, 2: вступили в силу поправки в ПДД

21 час назад
Недоступная страна "киви": что купить в Новой Зеландии по цене московской двушки

Недоступная страна "киви": что купить в Новой Зеландии по цене московской двушки

23 часа назад
Популисты захватили Европу?

Популисты захватили Европу?

30.06.2018 00:37
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт кроссовера Toyota

Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт кроссовера Toyota

29.06.2018 21:37
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов

Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов

22 часа назад