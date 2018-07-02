Огонь в квартире на Патриарших прудах угрожает перекинуться на крышу дома

В центре Москвы загорелась квартира, расположенная на шестом этаже жилого дома в Большом Патриаршем переулке. С помощью автолестницы пожарные спасли из огня женщину и маленького ребенка.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, огонь может перекинуться из квартиры на чердак жилого дома. Сейчас пожарные борются с возгоранием. Движение по переулку в сильно затруднено из-за работы оперативных служб.