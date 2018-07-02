О росте и силе человека можно судить по его грозному рёву

Многие животные могут судить о размерах и физической силе конкурентов, лишь услышав их грозный рык. Обладают ли люди такой же способностью?

Учёные из Университета Сассекса выяснили, что люди действительно могут по вокальным сигналам, в том числе агрессивному рёву, сделать заключение о некоторых чертах другого человека. В частности, таким способом можно понять, является ли оппонент выше или ниже по росту, а также сильнее или слабее физически.

"Предыдущие исследования показали, что люди могут оценить высоту и силу [другого человека] по голосу, но они не очень хорошо это делают, – рассказывает автор работы Джордан Рейн (Jordan Raine). – Однако никто никогда не исследовал, насколько хорошо люди могут судить о чье-то силе в сравнении со своей собственной".

По словам Рейна, который является экспертом в области голосовых коммуникаций, для наших предков такое умение могло быть полезным навыком, преимуществом для выживания.

Чтобы выяснить, какую информацию человек может получить посредством различных вокальных сигналов другого человека, исследователи попросили 61 добровольца (мужчин и женщин) агрессивно произнести текст, а также издать устрашающий рёв. Учёные тем временем записывали их голоса.

Участники из другой группы, в которой также были мужчины и женщины, должны были на основе аудиозаписей оценить рост и силу говорящего или рычащего участника относительно собственных.

Предварительно специалисты измерили реальный рост и силу людей из обеих групп. Отмечается, что для определения силы принимался во внимание объём бицепса, а также сила хвата (сила, прикладываемая рукой, чтобы остановить или притянуть какой-то объект. О ней можно судить, например, во время рукопожатия).

Чтобы упростить систему оценок, исследователи решили считать "сравнительно сильными" людей, чей объём бицепса и сила хвата была на 10-30% выше, а "намного более сильными" – людей, у которых эти показатели превышали 30%.

Когда каждый доброволец оценивал по аудиозаписи другого, его предположения сравнивались с реальными данными. В результате оказалось, что участники правильно определяли более сильных людей по агрессивному голосу в 94% случаев, а сравнительно сильных — в 82% случаев. Примечательно, что при прослушивании криков степень точности сравнения возрастала до 99%.

Ещё одно любопытное наблюдение: мужчины в 88% случаев могли точно определить, что "соперник" намного сильнее, в то время как женщины были точны лишь в 24% случаев. Чаще всего представительницы слабого пола, прослушивая аудиозапись мужского голоса или рёва, считали, что мужчина сильнее их, хотя на самом деле он был слабее или на равных.

Кроме того, когда участники прослушивали голос и рёв одного и того же человека, то в первом случае они оценивали его силу ниже, чем во втором. Иными словами, грозный рёв оказался вокальным инструментом преувеличения силы, поясняют специалисты.

"Когда животные используют вокализацию, они делают это по какой-то причине: сообщают информацию о себе, будь то физическая сила или внутреннее состояние, например, "готов к бою". Эта информация часто является "честной", но, как показывает наше исследование, вокализация также может стать способом преувеличения физической силы", — говорит Рейн.

Он отмечает, что уникальная черта людей – это, конечно, способность выразить эмоции и сложные понятия посредством речи. Однако мы по-прежнему имеем широкий спектр невербальных возможностей, как и другие млекопитающие.

"Когда в следующий раз, наблюдая за битвой в "Игре престолов", вы услышите рёв, помните, что это больше, чем просто шум. Это как сообщение о физических достоинствах, так и социальный инструмент влияния на тех, кто находится в пределах слышимости", — заключает Джордан Рейн.

Его команда планирует продолжить изучение акустических коммуникативных способностей людей, в частности, учёных теперь интересуют способы выражения боли.

Подробности этого необычного исследования представлены в научной статье, опубликованной в журнале iScience.

Кстати, ранее учёные разобрались в пугающей природе крика, а также выяснили, почему нас бесит, когда кто-то "громко жуёт".