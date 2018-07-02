Самолет авиакомпании "Таджик Эйр" вернулся в Домодедово из-за разгерметизации

Для осмотра экстренно севшего самолета Boeing 737-300, вылетевшего по маршруту Москва — Худжанд, но вернувшегося в аэропорт Домодедово, направлены инженеры авиакомпании "Таджик Эйр", передает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за произошедшей разгерметизации самолета. Пассажиры размещены в гостинице и обеспечены трехразовым питанием.

По словам пресс-секретаря авиакомпании Азиза Хайруллоева, решение о выполнении рейса по маршруту Москва — Худжанд будет принято после завершения технического осмотра.