Карен Хачанов потерял одну строчку в рейтинге ATP

Российский теннисист Карен Хачанов опустился на одну строчку в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Теперь россиянин располагается на 25 позиции. В его активе 865 очков. Это лучший показатель среди российских теннисистов.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться испанец Рафаэль Надаль, у которого 5040 баллов. Следом за ним также располагаются швейцарец Роджер Федерер (3660) и представитель Германии Александр Зверев (3495).

Отметим также, что в сотне самых рейтинговых рейтинговых теннисистов также присутствуют еще четыре россиянина: Даниил Медведев (46 место, 627 очков), Андрей Рублев (75 место, 440 баллов) и Евгений Донской (84 место, 402 очков).

Напомним, что второго июля в Великобритании стартует третий турнире серии "Большого шлема" Уимблдон, традиционно проводящийся на травяном покрытии.