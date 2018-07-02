Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем"

Египетский футболист Мохамед Салах продлил свое сотрудничество с английским "Ливерпулем", подписав новый долгосрочный контракт. Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте. Но детали сделки не разглашаются.

Впрочем, по информации СМИ, египтянин подписал соглашение сроком на четыре года, а его недельная зарплата увеличиться в два раза – со ста до двухсот тысяч фунтов. Это увеличение зарплаты сделало его самым высокооплачиваемым игроком ливерпульского клуба.

Напомним, что Салах стал игроком "красных" летом 2017 года, когда перешел из итальянской "Ромы". За минувший сезон нападающий провел в составе "Ливерпуля" 52 игры и стал автором 44 голов. Вместе с клубом он стал финалистом Лиги чемпионов и занял пятую строчку в английской премьер-лиге. По итогам сезона он был награжден призом лучшему игроку чемпионата Англии.