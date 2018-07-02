Тото Кутуньо попал в больницу

Итальянский певец Тото Кутуньо госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщает РИА Новости.

Кутуньо должен был выступить в субботу в качестве почетного гостя на фестивале итальянской песни в бельгийском городе Серена, но концерт пришлось отменить.

Состояние 74-летнего артиста стабильное, сам Кутунью рассказал поклонникам, что почувствовал недомогание из-за жары. Певец планирует выйти из больницы через неделю и отправиться в международный тур.

Официальный представитель музыканта рассказал ТАСС, что Тото Кутуньо болеет за российскую сборную на чемпионате мира по футболу.