2 июля 201813:11
Тото Кутуньо попал в больницу
Итальянский певец Тото Кутуньо госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщает РИА Новости.
Кутуньо должен был выступить в субботу в качестве почетного гостя на фестивале итальянской песни в бельгийском городе Серена, но концерт пришлось отменить.
Состояние 74-летнего артиста стабильное, сам Кутунью рассказал поклонникам, что почувствовал недомогание из-за жары. Певец планирует выйти из больницы через неделю и отправиться в международный тур.
Официальный представитель музыканта рассказал ТАСС, что Тото Кутуньо болеет за российскую сборную на чемпионате мира по футболу.
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