Порошенко назвал самого искреннего друга Украины

Украинский президент Петр Порошенко поздравил Канаду с национальным праздником и заявил, что у Киева нет более искреннего друга, чем Оттава. Он написал об этом на своей странице в Facebook.

"Нет в мире второго такого искреннего украинского друга, как Канада. Счастья и процветания стране, в которой живут такие прекрасные люди. С Днем Канады!" — отметил Порошенко.

Как сообщалось, в 2017 году Канада одобрила поставку летального оружия на Украину. Порошенко тогда выразил благодарность Оттаве за "мощный и своевременный сигнал поддержки".

В свою очередь премьер-министр Джастин Трюдо не раз говорил, что поможет Киеву защитить суверенитет.