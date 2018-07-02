Тренер Аргентины Сампаоли будет отправлен в отставку

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли лишится своего поста после вылета команды с чемпионата мира. На стадии 1/8 финала аргентинские футболисты уступили Франции со счетом 3:4 и завершили свои выступления на турнире.

Сампаоли предстоит встреча с президентом Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапией. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на TNT Sports, на ней глава аргентинского футбола попросит специалиста покинуть свой пост. Однако если Сампаоли не захочет покидать свой пост, то он будет отправлен в отставку.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира в России сборная Аргентины одержала одну победу (над Нигерией, 2:1), один раз сыграла вничью (с Исландией, 1:1) и единожды проиграла (Хорватии, 0:3). Это позволило аргентинцам занять вторую строчку и выйти в плей-офф, где они проиграли Франции.

По ходу группового этапа сообщалось о том, что Сампаоли будет лишен возможности выбирать стартовый состав на матчи турнира. Сообщалось, что эти обязанности будут исполнять сами игроки команды, в числе которых назывались Лионель Месси и Хавьер Маскерано.