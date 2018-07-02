Тема:
Футбол-2018 11 минут назад
Тренер Аргентины Сампаоли будет отправлен в отставку
Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли лишится своего поста после вылета команды с чемпионата мира. На стадии 1/8 финала аргентинские футболисты уступили Франции со счетом 3:4 и завершили свои выступления на турнире.
Сампаоли предстоит встреча с президентом Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапией. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на TNT Sports, на ней глава аргентинского футбола попросит специалиста покинуть свой пост. Однако если Сампаоли не захочет покидать свой пост, то он будет отправлен в отставку.
Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира в России сборная Аргентины одержала одну победу (над Нигерией, 2:1), один раз сыграла вничью (с Исландией, 1:1) и единожды проиграла (Хорватии, 0:3). Это позволило аргентинцам занять вторую строчку и выйти в плей-офф, где они проиграли Франции.
По ходу группового этапа сообщалось о том, что Сампаоли будет лишен возможности выбирать стартовый состав на матчи турнира. Сообщалось, что эти обязанности будут исполнять сами игроки команды, в числе которых назывались Лионель Месси и Хавьер Маскерано.
Ранее по теме
-
Тренер Мексики Осорио: против Бразилии мы не будем отсиживаться в защите1 час назад
-
Криштиану Роналду может стать игроком "Ювентуса"3 часа назад
-
Реакция испанских футболистов на проигрыш россиянам7 часов назад
-
Марио Фернандес: Игорь Акинфеев – великолепный вратарь8 часов назад
-
У Юрия Жиркова травма ахилла9 часов назад
-
Златко Далич: нас ждет потрясающий четвертьфинал10 часов назад
Сейчас
Тото Кутуньо попал в больницу
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Сборная России впервые пробилась в 1/4 финала чемпионата мира
- В четвертьфинале чемпионата мира Россия сыграет с Хорватией
- Криштиану Роналду может завершить карьеру в сборной Португалии
- Мбаппе как Пеле: футболисты Франции выбили сборную Аргентины
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
"Натали Турс" сокращает чартеры
- Путин утвердил антикоррупционный план
- Первые Су-57 готовы к отправке в войска
- В городе, где отравили Скрипалей, устроили праздник
- В России ответили на крымское "посмотрим" Трампа
Самое читаемое
-
Закон о добровольном сексе вступил в силу
- Названы продукты, провоцирующие рак и защищающие от него
- Жена Кержакова оказалась наркоманкой, обманувшей всех
- "Выхода не было": откровения захватчика московского магазина
- Сборную Южной Кореи забросали яйцами по прилете с чемпионата мира
Авто.Вести.Ru
-
Шок-цена: вся правда о стоимости ремонта новой "Тойоты"
- Honda показала обновленный 8-местный кроссовер Pilot
- Ливанских регулировщиц одели в соблазнительную униформу (видео)
- Porsche установил абсолютный рекорд легендарного Нюрбургринга
- В Москве радикально изменятся правила выдачи знаков "Инвалид"
Экономика
-
ЕС предупреждает: США потеряют до $14 млрд
- РФ сама может профинансировать "Северный поток-2"
- Лучшие автомобили для российских дорог
- В Windows найден неудаляемый вирус
- Аргентина: не только футбольные проблемы
Недвижимость
-
Сколько стоит обставить однокомнатную квартиру?
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Как облегчить головную боль: 5 неочевидных способов, которые работают
- Как выглядит идеальное человеческое тело (спойлер: совсем не так, как вы думаете)
- Грубость так же заразна, как простуда
Вести в 20.00
-
Россия простилась с Андреем Дементьевым
- Токсичный пропофол убивает
- Постпред США в ООН на родине предков
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Из-за жары в Подмосковье активизировались гадюки
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- Искусственный интеллект как оракул ЧМ-2018 по футболу в России
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Из-за грозы закрыли фан-зону на Воробьевых горах
- Осторожно, самокат! Как себя обезопасить и где кататься нельзя
- Участок Филевской линии метро закрыт на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков