Эстония: "Северный поток - 2" создается, чтобы воздействовать на европейскую политику

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не отвечает интересам Европы, заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, призвав остановить проект.

"Нам нужно работать над тем, чтобы диверсифицировать поставщиков и пути поставок энергоресурсов. "Северный поток — 2" не является шагом в этом направлении", — сообщил он в интервью немецкой газете Die Welt.

По мнению главы МИД Эстонии, этот проект является не экономическим, а геополитическим, так как позволит России воздействовать на европейскую политику.

Газопровод "Северный поток — 2" свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии, Польши). Ввод в строй запланирован на конец 2019 года. Финляндия, Швеция и Германия уже дали разрешение на прокладку газопровода. В настоящее время компания-оператор проекта ждет разрешения от Дании.