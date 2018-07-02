Обрушение дороги в Китае попало на видео

В китайской провинции Сычуань в минувшее воскресенье обрушился пятидесятиметровый участок дороги, проложенной к подземной автомобильной стоянке. По счастливой случайности никто не пострадал: местные жители рассказывают, что всего за несколько минут до того, как произошла катастрофа, по дороге гуляла пара пожилых людей.

В обрушении винят... дожди, не прекращающиеся несколько дней. Вода вымыла песок и щебень из основания дороги, образовались значительные пустоты и щели, из-за чего в определенный момент вся конструкция не выдержала и рухнула. С места происшествия было эвакуировано 50 человек.